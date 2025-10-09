Habertürk
    Takipde Kalın!
        Mantar toplamaya çıktı göktaşı buldu | SON DAKİKA HABERİ

        Mantar toplamaya çıktı göktaşı buldu!

        Karabük'ün Eskipazar ilçesinde mantar toplamak için ormana giden Şenol Diktepe, yerde bulduğu farklı yapıdaki taşın göktaşı olduğunu öğrenince büyük sevinç yaşadı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 09.10.2025 - 13:59 Güncelleme: 09.10.2025 - 15:38
        Mantar toplamaya çıktı göktaşı buldu!
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Karabük'te, Eskipazar’a bağlı Haslı köyü Yaplan Mahallesi'nde mantar toplamak için ormanlık alana çıkan Şenol Diktepe, dinlendiği sırada çevredeki taşlar arasında rengi ve yapısıyla dikkat çeken bir taş fark etti.

        250 GRAM AĞIRLIĞINDA GÖKTAŞI

        İHA'daki habere göre diğerlerinden daha ağır olan taşı alan Diktepe, Karabük Üniversitesi'ne götürerek uzmanlara inceletti. Üniversitede görevli bir profesörün yaptığı analizde, yaklaşık 250 gram ağırlığındaki taşın göktaşı olduğu tespit edildi.

        "DİĞER TAŞLARDAN OLDUKÇA AĞIRDI"

        Göktaşı bulmanın sevincini yaşayan Diktepe, "Yanımda dikkatimi çeken bir taş vardı. Diğerlerinden çok farklıydı ve oldukça ağırdı. Merak edip yanıma aldım. Hocamız incelediğinde meteor taşı olduğunu söyleyince çok sevindik. Şükürler olsun taşımızı bulduk" dedi.

        "MERAKLISINA VEREBİLİRİZ"

        Taşın içindeki metallere dair detaylı analiz yapılması gerektiğini belirten Diktepe, köylerinin 1700 rakımda olduğunu ve göktaşlarının genellikle yüksek alanlara düştüğünü söyledi.

        Diktepe, göktaşını meraklısına verebileceğini de belirtti. Göktaşı haberinin yayılmaması için ilk etapta sadece yakın çevresiyle paylaştığını ifade eden Diktepe, köyde gereksiz kalabalık oluşmasını istemediğini belirterek, "Böyle durumlarda onlarca kişi ormana girip çevreye zarar verebiliyor. Bu yüzden ilk başta paylaşmadım. Göktaşı keşfinden sonra doğaya bakışım da değişti. Köyüme her geldiğimde gözüm artık hep taşlarda. Altına üstüne bakmadan duramıyorum" diye konuştu.

        #Karabük
        Yazı Boyutu
