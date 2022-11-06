Mantar ölümleri İstanbul'a da sıçradı!

Sonbahar ile birlikte mantar zehirlenmelerinin ilk haberi 10 Ekim Pazartesi günü Sinop'un Boyabat ilçesinden geldi. İlçenin Keseköy yaylasına İstanbul'dan tatil için gelen aynı aileden Miyaser E. (69), Mürvet B. (37), Miyaser K. (38) ve Çiğdem D. (43) ormandan topladıkları mantarı yedikten sonra zehirlendi. Aile, Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde, tarladan ve ormandan toplayan 3 kişi zehirlendi. Çamlıbel köyünde oturan Hidayet Mandacı (75) adlı kadın Alaplı Devlet Hastanesi'ndeki müdahalenin ardından hayati tehlikesinin bulunması nedeniyle Ereğli Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Aynı ilçenin Çengelli köyü Sindelli Mahallesi'nde yaşayan Emine D. (68) de mantar yemeği sonrası zehirlendi. Yaşlı kadın, hastanede tedavi altına alındı. Alaplı ilçesinde doğadan topladıkları mantarı tüketen Şerife Yaman'dan ise 27 Ekim'de acı haber geldi. Şerife Yaman kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, kızı Hülya Yaman yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı.

Samsun'un Tekkeköy ilçesinin Sanayi Mahallesi'nde arazide topladıkları kırmızı mantardan yiyen Aynur S. (49) ile Leyla K. (53) zehirlendi. Zehirlenen kadınlar Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. İlkadım ilçesi Anadolu Mahallesi'nde de S.Y., A.A. ve M.A. adlı kadınlar Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Aynı ilçenin Kışla Mahallesi'nde de halk pazarından satın aldıkları mantardan yiyen Ali A. (49) zehirlendi.

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde doğadan topladıkları mantardan yiyen aynı aileden 7 kişi rahatsızlandı. Yemekten yiyen Celal Tosun, eşi Sümbül Tosun, oğulları Cemal Tosun, gelinleri Kevser Tosun ve Umut Tosun (18) Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne tedavi altına alındı. Düzce'de ise, ormandan topladıkları mantarları yiyen 23 kişi zehirlendi.

Olay, geçen hafta Sarıyer ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre Yusuf Yıldız (60), ormanlık alanda mantar topladı. Toplanan mantarı yiyen Yusuf Yıldız ve eşi Feriza Yıldız, bir süre sonra rahatsızlanarak hastaneye gitti.

Hastanede sağlık kontrolünden geçen çift, eve döndükten bir gün sonra iddiaya göre tekrar rahatsızlanarak hastaneye başvurdu. Yusuf Yıldız ve Feriza Yıldız, yoğun bakımda tedavi altına alındı. Yusuf Yıldız, 3 Kasım Perşembe günü doktorların yaptığı tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü Başkanı Prof. Dr. Aysun Pekşen, geçen yaptığı açıklamada mantar zehirlenmelerine dikkati çekerek, "Doğa mantarları sadece uzmanlar tarafından toplanmalı" uyarısında bulundu.

"YÜZÜN ÜZERİNDE ZEHİRLİ MANTAR VAR"

Doğa mantarları içinde tüketim kalitesi yükseklerin yanında zehirlilerinin de bulunduğuna dikkati çeken Pekşen, şöyle devam etti:

"Mantarları iyi tanımayan toplayıcılar tarafından yenilebilen ve zehirli mantarlar kolaylıkla karıştırılabilmekte. Doğa mantarları toplama mevsimi başladı. Bu dönemde artan mantar zehirlenmelerine karşı dikkatli olunmalı. Doğa mantarları sadece uzmanlar tarafından toplanmalı. Mevsim itibariyle mantarların oldukça fazla olduğu bir dönemdeyiz. Karadeniz Bölgesi olarak çok büyük bir mantar zenginliğimiz var.

Ancak mantar toplarken, mantarları çok iyi tanıyıp bildiğimiz mantarları toplamamız gerekiyor. Çünkü, doğa mantarlarındaki en büyük tehdit zehirli mantarlarla, yenilebilir mantarların karıştırılmasıdır. Yüzün üzerinde zehirli mantar var, bunların 10'u ciddi anlamda ölümcül. Bilinçsizce mantar toplamak ve tüketmek tehlikeli olabiliyor."