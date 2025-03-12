Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Politika Mansur Yavaş: Fırsat bekleyecek, alçaklık edecek insanlardan değiliz" | Son dakika haberleri

        Mansur Yavaş: Fırsat bekleyecek, alçaklık edecek insanlardan değiliz"

        Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, "Biz yol arkadaşının ayağının takılmasından fırsat bekleyecek, alçaklık edecek insanlardan değiliz. Eğer Ekrem Başkan'a siyasi kumpaslar kurulursa bütün ülke bilmelidir ki en başta yanında ben olacağım" dedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.03.2025 - 22:28 Güncelleme: 12.03.2025 - 22:28
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Fırsat bekleyecek, alçaklık edecek insanlardan değiliz"
        ABONE OL
        ABONE OL

        ABB Başkanı Mansur Yavaş, Elmadağ ilçesinde vatandaşlarla iftarda bir araya geldi. Burada konuşan Yavaş, “Son dönemim demiştim. Bu nedenle görevimizin son gününe kadar biz Ankara halkına hizmet etmeye devam edeceğiz. Televizyonlarda siyasi tartışmaları da görüyorsunuz. Ben ülkemizin gündeminin ekonomi olduğunu iddia ediyorum. Ancak bir önceki seçimde olduğu gibi televizyonlarda ‘Cumhuriyet Halk Partisi'nin Cumhurbaşkanı adayı kim olacak’ diye konuşuluyor. Varsa yoksa bu başka konu yok. Halbuki emeklilerin durumu var, işçilerin durumu var, bunları tartışmak yerine bizleri tartışıyorlar. Biraz önce Genel başkanımız Özgür Özel’le görüştüm sizlere de çok selamı var" diye konuştu.

        "SEÇİM VAKTİ ANKETLER BU ŞEKİLDE OLURSA, TEKRAR DURUMU DEĞERLENDİRİRİZ"

        Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu ile her zaman yan yana geldiklerini ve görüştüklerini vurgulayan Yavaş, "Biz ısrarlı bir şekilde, arkamızda bir şey yok dememize rağmen her konuştuğumuzdan bir şey çıkartmaya çalışıyorlar. Geçen gün Beypazarı'na gittiğimde mevcut durumdan bahsettim. Alışmışlar kara politikaya ‘Acaba Mansur Başkan, Ekrem Başkan'a laf mı soktu’. Yapmayın Allah aşkına. Bizler öyle siyasetçiler değiliz. Bizim birbirimize laf sokmaya ihtiyacımız yok. Yan yana geldiğimiz zaman iyisini, kötüsünü her şeyini birbirinizle görüşecek kadar medeniyet sahibiyiz. Ekrem Bey kendi üzerine olan baskılardan dolayı ‘Bir an evvel adayımız açıklansın. Erken seçime davet edelim’ dedi. Saygıdeğer bir fikirdir. Parti de bu yönde karar almıştır. Buna bizim itirazımız falan yok. Sadece söylediğimiz şudur; seçim vakti yaklaştığında eğer anketler bu şekilde olursa tekrar durumu değerlendiririz. Ekrem Başkanın her zaman yanında olmaya da hazırız. ‘Acaba fırsat mı kolluyor’ diyorlar. Biz yol arkadaşının ayağının takılmasından fırsat bekleyecek alçaklık edecek insanlardan değiliz. Eğer Ekrem Başkan'a siyasi kumpaslar kurulursa bütün ülke bilmelidir ki en başta yanında ben olacağım. Bunu kamuoyuna saygıyla açıklıyorum” ifadelerini kullandı.

        İmamoğlu'ndan Mansur Yavaş sorusuna yanıt
        İmamoğlu'ndan Mansur Yavaş sorusuna yanıt

        "AYRILIK BEKLEYENLER AVUCUNU YALAYACAKTIR"

        Yavaş, sözlerine şöyle devam etti:

        Ayrılık bekleyenler, kavga bekleyenler avucunu yalayacaktır. Biz bir ve beraber sık sık yan yana gelmek suretiyle görüş alışverişi yapmak suretiyle en doğruyu yapacağız. İktidar değiştiği zaman nasıl bir Türkiye ile karşılaşacaklarını da kendilerine göstereceğiz. Tek bir ortak amacımız var. Artık halktan kopmuş bir iktidardan kurtulmak ve iktidarı değiştirmekten başka hiçbir gayemiz yoktur. Bunu da inşallah Özgür Başkanımızla, Ekrem Başkan'ımızla tüm partililerle o yetmeyecek bütün Türkiye'de bu hükümetten şikayet eden herkesle yan yana gelmek suretiyle inşallah bunu değiştirmeyi başaracağız.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Son dakika haberler
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Putin: Kursk düşmandan özgürleştirilecek
        Putin: Kursk düşmandan özgürleştirilecek
        Gündoğdu, 8 Mart olayının perde arkasını anlattı!
        Gündoğdu, 8 Mart olayının perde arkasını anlattı!
        Zelenskiy: Rusya'nın planı bozuldu
        Zelenskiy: Rusya'nın planı bozuldu
        "O maç çok özel bir maçtı"
        "O maç çok özel bir maçtı"
        Sosyal medya fenomeni Meltem Menteşeli'nin eşi ve 3 kişi gözaltına alındı
        Sosyal medya fenomeni Meltem Menteşeli'nin eşi ve 3 kişi gözaltına alındı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Polonya Başbakanı ile görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Polonya Başbakanı ile görüştü
        Jose Mourinho: 90 dakika daha var!
        Jose Mourinho: 90 dakika daha var!
        Kremlin: Acele etmek istemiyoruz
        Kremlin: Acele etmek istemiyoruz
        Kanada'dan ABD'ye 20.7 milyar dolarlık cevap
        Kanada'dan ABD'ye 20.7 milyar dolarlık cevap
        'Kurda atak beklemiyorum'
        'Kurda atak beklemiyorum'
        "Sahte diploma" soruşturmasında üniversiteye ikinci yazı
        "Sahte diploma" soruşturmasında üniversiteye ikinci yazı
        12 Mart 2025: Bugün ne oldu?
        12 Mart 2025: Bugün ne oldu?
        Süper Lig'de derbi tarihleri belli oldu!
        Süper Lig'de derbi tarihleri belli oldu!
        Önce yaz sonra kış gibi! Havalar yeniden soğuyacak!
        Önce yaz sonra kış gibi! Havalar yeniden soğuyacak!
        "Dert etme, bizi ilk kocam da karıştırdı"
        "Dert etme, bizi ilk kocam da karıştırdı"
        Elektrikli araç kredilerinde vade düzenlemesi
        Elektrikli araç kredilerinde vade düzenlemesi
        Gereksiz hastane kullanmayın
        Gereksiz hastane kullanmayın
        AKM akına uğradı
        AKM akına uğradı
        Habertürk Anasayfa