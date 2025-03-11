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        Haberler Gündem İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan ABB Başkanı Mansur Yavaş sorusuna yanıt

        İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan ABB Başkanı Mansur Yavaş sorusuna yanıt

        İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'la ilgili soruya yanıt verdi: Mansur Yavaş'ın hiçbir cümlesi beni incitmiyor. Yüz yüze konuştuğumuz ve ortak karar aldığımız üçlü masa beni ilgilendiriyor.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.03.2025 - 22:24 Güncelleme: 11.03.2025 - 22:32
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        İmamoğlu'ndan Mansur Yavaş sorusuna yanıt
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        İmamoğlu Ekol TV’de Candaş Tolga Işık'ın sorularını yanıtladı. Mansur Yavaş’ın Cumhurbaşkanı adaylığına dair adım atacağı iddiaları hakkında konuşan Ekrem İmamoğlu şu yanıtı verdi:

        Yavaş: Siyasi tartışmaların dışında kaldık
        Yavaş: Siyasi tartışmaların dışında kaldık

        ADAYLIK KİMSENİN TAPULU MÜLKÜ DEĞİL

        Biz yaptığımız toplantının detaylarını paylaştık. Birkaç kez söyledim. Saygı duyduğum bir çerçeveden Sayın Mansur Yavaş’ın kıymetli başkanımızın, değerli ağabeyimizin ifade ettiği biçimiyle aynen söyledim: ‘Ben erken buluyorum Cumhurbaşkanı adaylığı tespitini, ön seçime karşı değilim ama bugün yapılmamalı. Böyle bir sürece de talip değilim. Ama elbette ki CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı hepimizin adayıdır. Ben partimin bu yolculuğuna ve adayına asla zarar verecek bir şey yapmam.. Bir başka husus var. Şu konuşuldu aslında: Mansur Yavaş başkanımız bu süreçte adaya bir şey olursa, aday başarısız olursa, aday eksik kalırsa diyerek bu kaygısını dile getirdiğinde çok net dile getirdiğim şekli de söyleyeyim… Adaylık kimsenin tapulu mülkü değil ki… Haşa Allah’ın emri de değil. Resmi olarak YSK’ya teslim edene kadar adayı değiştirebilirsiniz. Başına bir şey gelebilir, hasta olabilir, Allah geçinden versin her şey olabilir.

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        "HİÇBİR CÜMLESİ BENİ İNCİTMİYOR"

        Dolayısıyla o gün geldiğinde partimiz oturur en doğru kararı verir. Bu cümlenin üzerine kendileri de ‘Partimizin adayı, partimizin kararı bizim için asla ve asla tartışılacak bir şey değildir’ dedi. Bu görüşünü tekrar etmesinin mahsuru vardır yoktur, o kendi takdiri. Ona bir şey diyemem. Sayın Mansur Yavaş'ın hiçbir cümlesi ben incitmiyor. Yüz yüze konuştuğumuz ve ortak karar aldığımız üçlü masa beni ilgilendiriyor. İyi bir dostluğumuz var. Günün sonunda en doğru kararı yine hep birlikte alacağımızı, en kriz anında bile birlikte olacağımızı, yol arkadaşı olduğumuzu, dava arkadaşı olduğumuzu ben asla defterimden kaldırmıyorum.

        "ÜÇLÜ MASA BENİ İLGİLENDİRİYOR"

        Adaylık kimsenin tapulu mülkü değil. Mansur Yavaş'ın hiçbir cümlesi ben incitmiyor. Yüz yüze konuştuğumuz ve ortak karar aldığımız üçlü masa beni ilgilendiriyor.

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        "MİLOR'LA KONUŞURSAM KATMERLİ CEZA YER

        Ekrem İmamoğlu, “Biz Vedat Milor ile yeme içme programı yapıyoruz. Yörelerin en güzel şeyleri neyse onları konuşuyoruz” diyen sunucuya “Yarın bir soruşturma yiyebilirsin buradan bir ilişki kurabilirler. Bak sana söyleyeyim” ifadeleriyle yanıt verdi.

        Vedat Milor: Prensiplerimi hatırlatmak isterim
        Vedat Milor: Prensiplerimi hatırlatmak isterim

        "BURASI BİR TİCARETHANE DEĞİL"

        İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, “Vedat Milor ile konuşmadım. Konuşsam ceza katmerli olarak büyür diye endişe ediyorum. Dostlarımız ile irtibatı oldu. Sayın Vedat Milor ile tanışmam. Oraya geldiğinden yayınlandıktan sonra haberim oldu. Kendisini aradım, ‘Çok teşekkür ederim, sosyal projemize katkı sundunuz’ diyerek. Çok üzücü. Burası bir ticarethane değil" dedi.

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        #Ekrem İmamoğlu
        #Mansur Yavaş
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