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        Haberler Gündem Vedat Milor: Prensiplerimi hatırlatmak isterim

        Vedat Milor: Prensiplerimi hatırlatmak isterim

        Vedat Milor, Ticaret Bakanlığı'nın açtığı 'Kent Lokantası' soruşturmasını değerlendirdi. Milor, "Prensiplerimi hatırlatmak isterim, tarafsız ve bağımsız kalmak için hiçbir lokantadan davet kabul etmiyorum" dedi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.03.2025 - 20:05 Güncelleme: 09.03.2025 - 20:05
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        Vedat Milor: Prensiplerimi hatırlatmak isterim
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        Gastronomi yazarı Vedat Milor, Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü'nün İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Kent Lokantası'na ilişkin videosu hakkında başlattığı 'örtülü reklam' soruşturmasına yanıt verdi.

        Milor, bakanlığın soruşturma kapsamında kendisinden 'savunma' istemesi sonrası ilk kez konuştu.

        Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Vedat Milor "Son gelişmeler vesilesiyle prensiplerimi hatırlatmak isterim: Tarafsız ve bağımsız kalmak için hiçbir lokantadan davet kabul etmiyorum. Gideceğim yerleri tamamen kendim seçiyor ve hesabı ödüyorum" ifadesini kullandı.

        NE OLMUŞTU?

        Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü, İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) ait Kent Lokantası'nda yemek yiyen, o anları YouTube hesabından "40 Liraya Dört Çeşit Yemek: Bu Fiyat Gerçek mi?" başlıklı bir videoyla paylaşan Vedat Milor hakkında "Örtülü reklam" yaptığı gerekçesiyle soruşturma başlatmıştı.

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