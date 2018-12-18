19 ARALIK 2018 ÜYE GİRİŞİ HESABIM
CHP Parti Meclisi toplantısının sonuçlanmasıyla birlikte İstanbul, Ankara, Adana ve Antalya Büyükşehir de dahil olmak üzere 67 aday açıklandı. PM’deki oylamada Mansur Yavaş 12’ye 45 oyla aday olarak belirlendi. Ekrem İmamoğlu ise PM’den oy birliğiyle geçti. Ankara ve İstanbul adayını belirleyen oylamada en dikkat çekici ayrıntı ise Ekrem İmamoğlu için "açık oylama" yapılması, buna karşın Mansur Yavaş için "kapalı oy" kullanılmasıydı. Mansur Yavaş’ın adaylığının tartışmalı geçtiği, bu nedenle de kapalı oy kullanıldığı, Yavaş’ın özellikle milletvekili Bülent Kuşoğlu’nun desteğini arkasına aldığı haberi kulislere yansıdı.
BEYLİKDÜZÜ’NE İMAMOĞLU’NUN YARDIMCISI
CHP PM sonrasında açıklanan listede İstanbul’dan sadece bir ilçe belediye başkanı adayı dikktatleri çekti. Bu isim de Beylikdüzü Belediye Başkanı adayı Mehmet Murat Çalık. Beylikdüzü adayı Çalık, Ekrem İmamoğlu’nun başkanlığındaki Beylikdüzü Belediyesi’nde başkan yardımcılığı görevinde.
BODRUM VE MARMARİS ERTELENDİ
Bu arada tartışmalı iki ilçe olan Bodrum ve Marmaris’in adaylarının açıklanması ertelendi. PM öncesinde toplanan Merkez Yürütme Kurulu'ndan sızan bilgilere göre; Marmaris Belediye Başkanı Ali Acar’ın yeniden aday gösterilmesine onay çıkmadı; hatta sert tartışmalar yaşandı. Bodrum adaylığı için Mehmet Kocadon’un ismi netleşmiş gibi görünse de bugün Bodrum adayı da açıklanmaması dikkatlerden kaçmayan bir başka nokta.
İZMİR EN SON
Öte yandan CHP’nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı adayını ise en son açıklaması bekleniyor. Kulislerde; CHP Genel Merkez’in Seferihisar Belediye Başkanı Tunç Soyer’i İzmir için aday göstermek istediği fakat değerlendirmenin sürdüğü konuşuluyor.
PM'DE KABUL EDİLEN ADAYLAR
|
Adana
|
Büyükşehir
|
Zeydan Karalar
|
Adana
|
Çukurova
|
Soner Çetin
|
Mevcut Başkan
|
Adıyaman
|
Merkez
|
Yaylakonak
|
Abuzer Aydın
|
CHP Belediyesi
|
Ağrı
|
Merkez
|
Ahmet Meriç
|
Ankara
|
Mamak
|
Adnan Demirci
|
Ankara
|
Büyükşehir
|
Mansur Yavaş
|
Ankara
|
Polatlı
|
Sami Çay
|
Antalya
|
Muratpaşa
|
Ümit Uysal
|
Mevcut Başkan
|
Antalya
|
İbradı
|
Serkan Küçükkuru
|
Mevcut Başkan
|
Antalya
|
Konyaaltı
|
Semih Esen
|
CHP Belediyesi
|
Antalya
|
Döşemealtı
|
Turgay Genç
|
Mevcut Başkan
|
Antalya
|
Aksu
|
İsa Yıldırım
|
Antalya
|
Finike
|
Mustafa Geyikçi
|
Antalya
|
Büyükşehir
|
Muhittin Böcek
|
Aydın
|
Kuşadası
|
Ömer Günel
|
CHP Belediyesi
|
Aydın
|
Didim
|
Ahmet Deniz Atabay
|
Mevcut Başkan
|
Aydın
|
Söke
|
Levent Tuncel
|
CHP Belediyesi
|
Aydın
|
Efeler
|
Mehmet Fatih Atay
|
CHP Belediyesi
|
Bartın
|
Ulus
|
Çetin Selçuk Arslan
|
Batman
|
Gercüş
|
Kayapınar
|
Osman Önel
|
Bitlis
|
Tatvan
|
Nazım Göçmen
|
Bolu
|
Mudurnu
|
Taşkesti
|
Mustafa Acar
|
Bolu
|
Merkez
|
Tanju Özcan
|
Burdur
|
Ağlasun
|
Fevzi Kasap
|
Çanakkale
|
Eceabat
|
Metin Övün
|
Çanakkale
|
Bozcaada
|
Hakan Can Yılmaz
|
Mevcut Başkan
|
Çorum
|
Mecitözü
|
Veli Aylar
|
CHP Belediyesi
|
Diyarbakır
|
Çınar
|
Muharrem Öztürk
|
Diyarbakır
|
Ergani
|
Vedat Çetin
|
Diyarbakır
|
Hani
|
Emre Barç
|
Diyarbakır
|
Çermik
|
Abdülkadir Akdağ
|
Diyarbakır
|
Silvan
|
Gülistan Baysal
|
Diyarbakır
|
Hazro
|
Abdullah Kaplama
|
Edirne
|
Uzunköprü
|
Kırcasalih
|
Hüseyin Tütüncü
|
CHP Belediyesi
|
Erzincan
|
Kemaliye
|
Soner Coşkun
|
Erzincan
|
Otlukbeli
|
Haci Yeşildağ
|
Erzurum
|
Yakutiye
|
Cemal Koçak
|
Hakkari
|
Çukurca
|
Abubekir Aksaç
|
Hakkari
|
Şemdinli
|
Mirpenç Uysal
|
Isparta
|
Eğirdir
|
Mehmet Kaş
|
Isparta
|
Şarkikaraağaç
|
Çiçekpınar
|
Enver Tunç
|
İstanbul
|
Büyükşehir
|
Ekrem İmamoğlu
|
İstanbul
|
Beylikdüzü
|
Mehmet Murat Çalık
|
CHP Belediyesi
|
Karaman
|
Kazımkarabekir
|
Sami Evren
|
Kastamonu
|
Pınarbaşı
|
Mete Yılmaz
|
Kastamonu
|
Çatalzeytin
|
Mahir Muhlis Acar
|
Kırıkkale
|
Balışeyh
|
Hasan Erdal
|
Kırklareli
|
Lüleburgaz
|
Murat Gerenli
|
Mevcut Başkan
|
Kocaeli
|
İzmit
|
Fatma Kaplan Hürriyet
|
Konya
|
Akşehir
|
Eyüp Oyan
|
Konya
|
Hüyük
|
Ali Büyükdoğan
|
Konya
|
Yunak
|
Muammer Diri
|
Muş
|
Bulanık
|
Yoncalı
|
İsmail Gündüz
|
Nevşehir
|
Merkez
|
Uçhisar
|
Bünyamin Şabab
|
Niğde
|
Merkez
|
Rasim Yılmaz
|
Ordu
|
Kumru
|
Osman Cayak
|
Ordu
|
Gülyalı
|
Ulaş Tepe
|
Rize
|
Hemşin
|
Şakir Bozak
|
Sivas
|
Merkez
|
Ali Akyıldız
|
Tekirdağ
|
Saray
|
Özgen Erkiş
|
CHP Belediyesi
|
Tokat
|
Almus
|
Görümlü/Akarçay
|
Ali Güneş
|
CHP Belediyesi
|
Tokat
|
Niksar
|
Yazıcık
|
Tuncer Uzunoğlu
|
Mevcut Başkan
|
Tunceli
|
Pertek
|
Ruhan Alan
|
Yalova
|
Termal
|
Selcuk Can Uslu
|
Yozgat
|
Boğazlıyan
|
Yenipazar
|
Halil İbrahim Alpaslan
|
Zonguldak
|
Kilimli
|
Muslu
|
Sabahattin Adıyaman
|
Mevcut Başkan
|
Zonguldak
|
Devrek
|
Çetin Bozkurt
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