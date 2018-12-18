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Mansur Yavaş'a kapalı, Ekrem İmamoğlu'na açık oylama

18.12.2018 - 19:13 | Güncelleme: Gündem
CHP

CHP, Parti Meclisi sonrasında aralarında İstanbul, Ankara, Antalya ve Adana Büyükşehir olmak üzere 67 adayı açıkladı. Habertürk yazarı Esra Boğazlıyan'ın kulislerden aldığı bilgiye göre CHP Parti Meclisi'nde Mansur Yavaş için kapalı oylama, Ekrem İmamoğlu için açık oylama yapıldı...

CHP Parti Meclisi toplantısının sonuçlanmasıyla birlikte İstanbul, Ankara, Adana ve Antalya Büyükşehir de dahil olmak üzere 67 aday açıklandı. PM’deki oylamada Mansur Yavaş 12’ye 45 oyla aday olarak belirlendi. Ekrem İmamoğlu ise PM’den oy birliğiyle geçti. Ankara ve İstanbul adayını belirleyen oylamada en dikkat çekici ayrıntı ise Ekrem İmamoğlu için "açık oylama" yapılması, buna karşın Mansur Yavaş için "kapalı oy" kullanılmasıydı. Mansur Yavaş’ın adaylığının tartışmalı geçtiği, bu nedenle de kapalı oy kullanıldığı, Yavaş’ın özellikle milletvekili Bülent Kuşoğlu’nun desteğini arkasına aldığı haberi kulislere yansıdı. 

BEYLİKDÜZÜ’NE İMAMOĞLU’NUN YARDIMCISI

CHP PM sonrasında açıklanan listede İstanbul’dan sadece bir ilçe belediye başkanı adayı dikktatleri çekti.  Bu isim de Beylikdüzü Belediye Başkanı adayı Mehmet Murat Çalık. Beylikdüzü adayı Çalık, Ekrem İmamoğlu’nun başkanlığındaki Beylikdüzü Belediyesi’nde başkan yardımcılığı görevinde.

BODRUM VE MARMARİS ERTELENDİ

Bu arada tartışmalı iki ilçe olan Bodrum ve Marmaris’in adaylarının açıklanması ertelendi. PM öncesinde toplanan Merkez Yürütme Kurulu'ndan sızan bilgilere göre; Marmaris Belediye Başkanı Ali Acar’ın yeniden aday gösterilmesine onay çıkmadı; hatta sert tartışmalar yaşandı. Bodrum adaylığı için Mehmet Kocadon’un ismi netleşmiş gibi görünse de bugün Bodrum adayı da açıklanmaması dikkatlerden kaçmayan bir başka nokta.

İZMİR EN SON

Öte yandan CHP’nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı adayını ise en son açıklaması bekleniyor. Kulislerde; CHP Genel Merkez’in Seferihisar Belediye Başkanı Tunç Soyer’i İzmir için aday göstermek istediği fakat değerlendirmenin sürdüğü konuşuluyor.

PM'DE KABUL EDİLEN ADAYLAR

Adana

Büyükşehir

Zeydan Karalar

Adana

Çukurova

Soner Çetin

Mevcut Başkan

Adıyaman

Merkez

Yaylakonak

Abuzer Aydın

CHP Belediyesi

Ağrı

Merkez

Ahmet Meriç

Ankara

Mamak

Adnan Demirci

Ankara

Büyükşehir

Mansur Yavaş

Ankara

Polatlı

Sami Çay

Antalya

Muratpaşa

Ümit Uysal

Mevcut Başkan

Antalya

İbradı

Serkan Küçükkuru

Mevcut Başkan

Antalya

Konyaaltı

Semih Esen

CHP Belediyesi

Antalya

Döşemealtı

Turgay Genç

Mevcut Başkan

Antalya

Aksu

İsa Yıldırım

Antalya

Finike

Mustafa Geyikçi

Antalya

Büyükşehir

Muhittin Böcek

Aydın

Kuşadası

Ömer Günel

CHP Belediyesi

Aydın

Didim

Ahmet Deniz Atabay

Mevcut Başkan

Aydın

Söke

Levent Tuncel

CHP Belediyesi

Aydın

Efeler

Mehmet Fatih Atay

CHP Belediyesi

Bartın

Ulus

Çetin Selçuk Arslan

Batman

Gercüş

Kayapınar

Osman Önel

Bitlis

Tatvan

Nazım Göçmen

Bolu

Mudurnu

Taşkesti

Mustafa Acar

Bolu

Merkez

Tanju Özcan

Burdur

Ağlasun

Fevzi Kasap

Çanakkale

Eceabat

Metin Övün

Çanakkale

Bozcaada

Hakan Can Yılmaz

Mevcut Başkan

Çorum

Mecitözü

Veli Aylar

CHP Belediyesi

Diyarbakır

Çınar

Muharrem Öztürk

Diyarbakır

Ergani

Vedat Çetin

Diyarbakır

Hani

Emre Barç

Diyarbakır

Çermik

Abdülkadir Akdağ

Diyarbakır

Silvan

Gülistan Baysal

Diyarbakır

Hazro

Abdullah Kaplama

Edirne

Uzunköprü

Kırcasalih

Hüseyin Tütüncü

CHP Belediyesi

Erzincan

Kemaliye

Soner Coşkun

Erzincan

Otlukbeli

Haci Yeşildağ

Erzurum

Yakutiye

Cemal Koçak

Hakkari

Çukurca

Abubekir Aksaç

Hakkari

Şemdinli

Mirpenç Uysal

Isparta

Eğirdir

Mehmet Kaş

Isparta

Şarkikaraağaç

Çiçekpınar

Enver Tunç

İstanbul

Büyükşehir

Ekrem İmamoğlu

İstanbul

Beylikdüzü

Mehmet Murat Çalık

CHP Belediyesi

Karaman

Kazımkarabekir

Sami Evren

Kastamonu

Pınarbaşı

Mete Yılmaz

Kastamonu

Çatalzeytin

Mahir Muhlis Acar

Kırıkkale

Balışeyh

Hasan Erdal

Kırklareli

Lüleburgaz

Murat Gerenli

Mevcut Başkan

Kocaeli

İzmit

Fatma Kaplan Hürriyet

Konya

Akşehir

Eyüp Oyan

Konya

Hüyük

Ali Büyükdoğan

Konya

Yunak

Muammer Diri

Muş

Bulanık

Yoncalı

İsmail Gündüz

Nevşehir

Merkez

Uçhisar

Bünyamin Şabab

Niğde

Merkez

Rasim Yılmaz

Ordu

Kumru

Osman Cayak

Ordu

Gülyalı

Ulaş Tepe

Rize

Hemşin

Şakir Bozak

Sivas

Merkez

Ali Akyıldız

Tekirdağ

Saray

Özgen Erkiş

CHP Belediyesi

Tokat

Almus

Görümlü/Akarçay

Ali Güneş

CHP Belediyesi

Tokat

Niksar

Yazıcık

Tuncer Uzunoğlu

Mevcut Başkan

Tunceli

Pertek

Ruhan Alan

Yalova

Termal

Selcuk Can Uslu

Yozgat

Boğazlıyan

Yenipazar

Halil İbrahim Alpaslan

Zonguldak

Kilimli

Muslu

Sabahattin Adıyaman

Mevcut Başkan

Zonguldak

Devrek

Çetin Bozkurt

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