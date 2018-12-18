CHP, Parti Meclisi sonrasında aralarında İstanbul, Ankara, Antalya ve Adana Büyükşehir olmak üzere 67 adayı açıkladı. Habertürk yazarı Esra Boğazlıyan'ın kulislerden aldığı bilgiye göre CHP Parti Meclisi'nde Mansur Yavaş için kapalı oylama, Ekrem İmamoğlu için açık oylama yapıldı...

CHP Parti Meclisi toplantısının sonuçlanmasıyla birlikte İstanbul, Ankara, Adana ve Antalya Büyükşehir de dahil olmak üzere 67 aday açıklandı. PM’deki oylamada Mansur Yavaş 12’ye 45 oyla aday olarak belirlendi. Ekrem İmamoğlu ise PM’den oy birliğiyle geçti. Ankara ve İstanbul adayını belirleyen oylamada en dikkat çekici ayrıntı ise Ekrem İmamoğlu için "açık oylama" yapılması, buna karşın Mansur Yavaş için "kapalı oy" kullanılmasıydı. Mansur Yavaş’ın adaylığının tartışmalı geçtiği, bu nedenle de kapalı oy kullanıldığı, Yavaş’ın özellikle milletvekili Bülent Kuşoğlu’nun desteğini arkasına aldığı haberi kulislere yansıdı.

BEYLİKDÜZÜ’NE İMAMOĞLU’NUN YARDIMCISI

CHP PM sonrasında açıklanan listede İstanbul’dan sadece bir ilçe belediye başkanı adayı dikktatleri çekti. Bu isim de Beylikdüzü Belediye Başkanı adayı Mehmet Murat Çalık. Beylikdüzü adayı Çalık, Ekrem İmamoğlu’nun başkanlığındaki Beylikdüzü Belediyesi’nde başkan yardımcılığı görevinde.

BODRUM VE MARMARİS ERTELENDİ

Bu arada tartışmalı iki ilçe olan Bodrum ve Marmaris’in adaylarının açıklanması ertelendi. PM öncesinde toplanan Merkez Yürütme Kurulu'ndan sızan bilgilere göre; Marmaris Belediye Başkanı Ali Acar’ın yeniden aday gösterilmesine onay çıkmadı; hatta sert tartışmalar yaşandı. Bodrum adaylığı için Mehmet Kocadon’un ismi netleşmiş gibi görünse de bugün Bodrum adayı da açıklanmaması dikkatlerden kaçmayan bir başka nokta.

İZMİR EN SON

Öte yandan CHP’nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı adayını ise en son açıklaması bekleniyor. Kulislerde; CHP Genel Merkez’in Seferihisar Belediye Başkanı Tunç Soyer’i İzmir için aday göstermek istediği fakat değerlendirmenin sürdüğü konuşuluyor.

PM'DE KABUL EDİLEN ADAYLAR