Mankurt kelimesi günün hakkında en çok arama yapılan konularının başında geliyor. İşte Türk Dil Kurumu (TDK)'ya göre mankurtun anlamı...

MANKURT NE DEMEK?

TDK: Ulusal kimlikten uzaklaşan, içinde bulunduğu topluma yabancılaşan.

ERDOĞAN NE DEDİ?

"Biz bu kifayetsiz muhterislere her zamanki gibi çok beklersiniz diyoruz. Biz gözü de kalbi de dışarıya bakan bu mankurtlara hadi oradan diyoruz. Biz büyük ve güçlü Türkiye'nin inşasını engellemek için her yola başvuranlara kazanamayacaksınız diyoruz. Vesayete, darbecilere, terör örgütlerine, para baronlarına karşı hangi mücadeleyi verdiysek, faiz lobisine de aynı mücadeleyi veriyoruz. Girdiğimiz hiçbir yoldan nasıl geri dönmediysek bu yoldan da geri dönmeyeceğiz."