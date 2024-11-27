Manises: 0 - Getafe: 3 | MAÇ SONUCU
İspanya Kral Kupası 1. turunda Getafe, deplasmanda Manises'i 3-0 mağlup ederek adını bir üst tura yazdırdı. Getafe'de top koşturan milli futbolcu Bertuğ Yıldırım, iki gol atarak galibiyette başrol oynadı.
İspanya Kral Kupası 1. turunda Manises ile Getafe karşı karşıya geldi. Campo Vicente Martinez Catala'da oynanan müsabakayı kazanan 3-0'lık skorla Getafe oldu.
Getafe'ye galibiyeti getiren golleri 32 ve 45'te milli futbolcu Bertuğ Yıldırım ile 42. dakikada Peter attı.
Getafe'de Bertuğ Yıldırım 12, Alvaro Rodriguez ise 27. dakikada penaltı kaçırdı.
Bu sonucun ardından Getafe, Kral Kupası'nda bir sonraki tura yükseldi. Manises, turnuvaya veda etti.