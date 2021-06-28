Manisa Futbol Kulübünden yapılan açıklamada, Özbalta'nın kulüp başkanı Mevlüt Aktan, başkan vekili Engin Anlı ve sportif direktör Serkan İşyapan'ın katıldığı törende, yeni sözleşmeye imza attığı belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Serkan Özbalta, geçen sezon şampiyonluk yaşadıklarını, işlerinin henüz bitmediğini kaydetti.

Kendilerine inanlara, taraftarlarına mahcup olmamak için çalışmalarını sürdüreceklerini bildiren Özbalta, "Önümüzdeki sezon biraz daha sıkı ve zorlu bir sezon olabilir ama bu kağıt üzerinde öyle gözüküyor. Bizler buna en iyi şekilde hazırlanıp, geçen sezon yaşadığımız mutluluğun bu sene de tekrar etmesi için çabalayacağız." ifadelerini kullandı.

Kulüp başkanı Mevlüt Aktan da Serkan Özbalta ile felsefelerinin aynı olduğunu ve kendisiyle uzun yıllar birlikte çalışmak istediklerini kaydetti.

Kulüp başkan vekili Engin Anlı ise bu imzanın ve sözleşmenin çok bir anlam ifade etmediğini belirterek, "Biz Serkan hocamızla gönül birlikteliği de sağladık. O açıdan da içimiz çok rahat. Hem Serkan hocamıza hem kulübümüze hem de Manisa’ya hayırlı olsun. Serkan hocamızla birlikte daha nice şampiyonluklar yaşayacağımıza olan inancımız tam. Tüm camiamıza hayırlı olsun." değerlendirmesinde bulundu.