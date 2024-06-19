Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Manisa, İzmir ve Balıkesir'de orman yangını | Son dakika haberleri

        Manisa, İzmir ve Balıkesir'de orman yangını

        Manisa'nın Soma ve İzmir'in Karaburun ilçesinde ormanlık alan ile İzmir'in Urla ve Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde makilik alanda yangın çıktı. Manisa'nın Soma ilçesi, İzmir'in Karaburun ilçesi ve İzmir'in Urla ilçesinde çıkan yangınlar, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı. Balıkesir'in Ayvalık ilçesindeki yangına müdahale sürüyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.06.2024 - 16:09 Güncelleme: 19.06.2024 - 20:23
        ABONE OL
        ABONE OL
        Üç ilde orman yangını
        ABONE OL
        ABONE OL

        Çanakkale'deki büyük yangının ardından Manisa'nın Soma ilçesine bağlı Karacakaş Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda, saat 14.40'ta henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Karacakaş Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda, 14.40 sıralarında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye 8 uçak, 2 helikopter, 20 arazöz, 7 su ikmal aracı ve 4 dozer sevk edildi.

        Yangın, ekiplerin karadan ve havadan müdahalesiyle yaklaşık 5 saatte kontrol altına alındı.

        REKLAM
        Çanakkale yangını kontrol altında
        Çanakkale yangını kontrol altında

        İZMİR'İN KARABURUN İLÇESİNDE ORMAN YANGINI

        İzmir'in Karaburun ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.

        İlçedeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.

        İhbar üzerine bölgeye 3 uçak, 1 helikopter, 11 arazöz, 3 su ikmal aracı ve 3 dozer sevk edildi.

        Yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

        İZMİR URLA'DA DA YANGIN ÇIKTI

        REKLAM

        İzmir'in Urla ilçesinde makilik alanda çıkan yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.

        Balıklıova Mahallesi'ndeki makilik alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

        Saat 16.25'te çıktığı belirtilen yangına, ilk müdahalenin 16.30'da gerçekleştirildiği bildirildi.

        Karaburun ilçesindeki yangınla birlikte her iki yangına 5 uçak, 9 helikopter, 25 arazöz, 4 su ikmal ve 5 dozer ile müdahale edildiği aktarıldı.

        Yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

        BALIKESİR'DE YANGIN

        Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde de çöp döküm sahasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın rüzgarın etkisiyle büyüyüp Sarıkayalıklar mevkisindeki makilik alana sıçradı.

        REKLAM

        Bölgeye sevk edilen Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü, Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, Balıkesir Su ve Kanalizasyon İdaresi (BASKİ) ve Ayvalık Belediyesi ekipleri yangına müdahaleye başladı.

        Arazöz ve su tankerleriyle yapılan söndürme çalışmalarına 2 uçak ve 2 helikopterle havadan destek sağlanıyor.

        Ayvalık Kaymakamı Hasan Yaman ve Belediye Başkanı Mesut Ergin de bölgeye gelerek yetkililerden bilgi aldı.

        Ekipler, yangını kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #orman yangını
        #Manisa
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Rum yönetimine 'İsrail' uyarısı
        Rum yönetimine 'İsrail' uyarısı
        Karşılaşma oynanıyor
        Karşılaşma oynanıyor
        Tam facia! Serinlemek isteyen 3 kardeş boğuldu
        Tam facia! Serinlemek isteyen 3 kardeş boğuldu
        Tatil için geldiği Bodrum'da kabusu yaşadı
        Tatil için geldiği Bodrum'da kabusu yaşadı
        Güney Kore'de 'demografik' acil durum
        Güney Kore'de 'demografik' acil durum
        Çılgın maçta kazanan yok!
        Çılgın maçta kazanan yok!
        Motosikletliyi 6 yerinden bıçakladı! İki ay sonra serbest kaldı
        Motosikletliyi 6 yerinden bıçakladı! İki ay sonra serbest kaldı
        Batshuayi, Galatasaray yolcusu!
        Batshuayi, Galatasaray yolcusu!
        İngiltere'den korkutan beslenme raporu
        İngiltere'den korkutan beslenme raporu
        Harcama limitleri açıklandı!
        Harcama limitleri açıklandı!
        Fenerbahçe'nin rakibi belli oldu!
        Fenerbahçe'nin rakibi belli oldu!
        Uykunun 4 aşamasında ne yaşıyoruz?
        Uykunun 4 aşamasında ne yaşıyoruz?
        75 binlik nüfus 1 milyona dayandı: Ayvalık tatilci akınına uğradı
        75 binlik nüfus 1 milyona dayandı: Ayvalık tatilci akınına uğradı
        Sert yanıt
        Sert yanıt
        Otomobilde kampanya bayramı
        Otomobilde kampanya bayramı
        Şanlıurfa'nın 'altından yol geçen' evleri...
        Şanlıurfa'nın 'altından yol geçen' evleri...
        Yapay zeka rüzgarıyla zirveye yükseldi
        Yapay zeka rüzgarıyla zirveye yükseldi
        Çağın en anlamlı metaforu: Patlamış mısır beyni
        Çağın en anlamlı metaforu: Patlamış mısır beyni
        Dünya basını Arda Güler'i konuşuyor!
        Dünya basını Arda Güler'i konuşuyor!
        Yanlışlıkla keşfedilen 8 yiyecek!
        Yanlışlıkla keşfedilen 8 yiyecek!
        Habertürk Anasayfa