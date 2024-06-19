Manisa, İzmir ve Balıkesir'de orman yangını

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Çanakkale'deki büyük yangının ardından Manisa'nın Soma ilçesine bağlı Karacakaş Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda, saat 14.40'ta henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Karacakaş Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda, 14.40 sıralarında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye 8 uçak, 2 helikopter, 20 arazöz, 7 su ikmal aracı ve 4 dozer sevk edildi. Yangın, ekiplerin karadan ve havadan müdahalesiyle yaklaşık 5 saatte kontrol altına alındı.

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İZMİR'İN KARABURUN İLÇESİNDE ORMAN YANGINI İzmir'in Karaburun ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı. İlçedeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.

İhbar üzerine bölgeye 3 uçak, 1 helikopter, 11 arazöz, 3 su ikmal aracı ve 3 dozer sevk edildi. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

İZMİR URLA'DA DA YANGIN ÇIKTI REKLAM İzmir'in Urla ilçesinde makilik alanda çıkan yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı. Balıklıova Mahallesi'ndeki makilik alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Saat 16.25'te çıktığı belirtilen yangına, ilk müdahalenin 16.30'da gerçekleştirildiği bildirildi. Karaburun ilçesindeki yangınla birlikte her iki yangına 5 uçak, 9 helikopter, 25 arazöz, 4 su ikmal ve 5 dozer ile müdahale edildiği aktarıldı. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

BALIKESİR'DE YANGIN Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde de çöp döküm sahasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın rüzgarın etkisiyle büyüyüp Sarıkayalıklar mevkisindeki makilik alana sıçradı. REKLAM Bölgeye sevk edilen Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü, Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, Balıkesir Su ve Kanalizasyon İdaresi (BASKİ) ve Ayvalık Belediyesi ekipleri yangına müdahaleye başladı.

Arazöz ve su tankerleriyle yapılan söndürme çalışmalarına 2 uçak ve 2 helikopterle havadan destek sağlanıyor. Ayvalık Kaymakamı Hasan Yaman ve Belediye Başkanı Mesut Ergin de bölgeye gelerek yetkililerden bilgi aldı.

Ekipler, yangını kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor.