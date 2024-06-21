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        Haberler Gündem Güncel Antalya'da vahşet: Denizde, kol, bacak ve başsız cansız beden bulundu | Son dakika haberleri

        Antalya'da vahşet: Denizde, kol, bacak ve başsız cansız beden bulundu

        Antalya'da yüzmek için denize giren kişi, yapay şelalenin denize döküldüğü noktada bulunan mağaranın kayalık bölümünde insan bedeni gördü. Ekiplerin kıyıya çıkardığı kol, bacak ve baş kısmı bulunmayan insan bedeninin yaklaşık 4 aydır denizde olduğu değerlendiriliyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.06.2024 - 15:51 Güncelleme: 21.06.2024 - 16:20
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          Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Fener Mahallesi Baba Burnu mevkisinde öğle saatlerinde denize giren kişi, yapay şelalenin denize döküldüğü noktada bulunan mağaranın iç kısmındaki kayalıklarda insan vücuduna benzer cisim fark etti.

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          Kayalık alana yaklaşan ve cismi inceleyen kişi, kötü koku sonrası durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

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          İhbarla bölgeye Antalya Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

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          4 AYDIR DENİZDE OLDUĞU DEĞERLENDİRİLİYOR

          Ekipler, kol, bacak ve baş kısmı bulunmayan kimliği ve cinsiyeti belirsiz cansız beden sedyeyle bota alıp Yat Limanı'na getirdi.

          Sadece gövde kısmı bulunan ve yaklaşık 4 aydır denizde olduğu üzerinde durulan cansız beden, Olay Yeri İnceleme ve Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin çalışmalarının ardından Antalya Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

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          Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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