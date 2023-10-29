Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Galatasaray
        GS
        28
        Fenerbahçe
        FB
        27
        Yukatel Adana Demirspor
        ADS
        20
        Kasımpaşa
        KSM
        18
        Beşiktaş
        BJK
        16
        Mondihome Kayserispor
        KYS
        16
        Trabzonspor
        TS
        15
        Atakaş Hatayspor
        HTY
        14
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        14
        EMS Yapı Sivasspor
        SVS
        13
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        10
        MKE Ankaragücü
        MKE
        9
        VavaCars Fatih Karagümrük
        FKGK
        9
        Bitexen Antalyaspor
        ANT
        9
        Tümosan Konyaspor
        KON
        9
        Gaziantep FK
        GFK
        9
        Rams Başakşehir
        İBFK
        8
        Siltaş Yapı Pendikspor
        PNDK
        7
        İstanbulspor
        İST
        5
        Yılport Samsunspor
        SAMS
        2
        Haberler Spor Futbol 1. Lig Manisa FK Manisa FK-Çorum FK: 2-2 (MAÇ SONUCU) - Futbol Haberleri

        Manisa FK-Çorum FK: 2-2 (MAÇ SONUCU)

        Trendyol 1. Lig'de karşı karşıya gelen Manisa FK ile Çorum FK 2-2 berabere kaldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.10.2023 - 15:47 Güncelleme: 29.10.2023 - 15:47
        ABONE OL
        ABONE OL
        Gol düellosunda kazanan yok
        ABONE OL
        ABONE OL

        1'inci Lig'de üst sıraları yakından ilgilendiren maçta Manisa Futbol Kulübü ile Çorum Futbol Kulübü 2-2 berabere kaldı.

        29 Ekim 2023 Cumhuriyetimizin Yüzüncü Yılı

        Özellikle maçın son anları nefesleri keserken, iki takım da 1'er puana razı oldu. Konuk Çorum FK 45'inci dakikada Ahmet Sağat ile 1-0 öne geçti. Müsabakanın 90+1'inci dakikasında Topalli, Manisa FK adına beraberliği getiren golü kaydetti: 1-1. Çorum FK 90+4'te Murat ile yeniden öne geçerken, Topalli 90+8'inci dakikada Manisa FK'yı yenilgiden kurtaran isim oldu. Bu sonuçla iki takım da 14 puana yükseldi.

        14´üncü dakika sağdan gelişen Manisa FK atağında Burak´ın ceza sahası dışından şutu direğin dibinden dışarı çıktı.

        19´uncu dakikada gelişen Çorum FK atağında Ferhat´ın ceza sahası dışından şutunu kaleci aynı güzellikte kurtardı.

        26´ncı dakikada Manisa FK´da Diallo´nun soldan ortasına yükselen Lima´nın kafa şutunda yere çarpan top, üstten auta çıktı.

        45´inci dakikada Gökhan´ın kullandığı korner vuruşunda ceza sahasında topa yükselen Ahmet Sağat´ın uzak köşeye kafa şutunda top ağlara girdi. 0-1

        90+1´inci dakikada Kerim, sağdan taşıdığı topu ceza sahasına pasında, topa dokunan Topalli, uzak köşeye şutunda topu ağlara gönderdi. 1-1

        90+4 Murat´ın pasıyla savunma arkasına sarkan Ahmet İlhan Özek, altıpasa koşu yapan Murat´a bıraktı topu. Murat düzgün vuruşunda topu ağlara gönderdi. 1-2

        90+8 Manisa FK atağında Lima´nın pasında ceza yayı üzerinde seken topa gelişine vuran Topalli, topu ağlara gönderdi. 2-2

        STAT: Mümin Özkasap

        HAKEMLER: Reşat Onur Coşkunses, Sezgin Çınar, Hüseyin Kıvanç Durmaz

        MANİSA FK: Muhammed Alperen Uysal- Burak (Dk. 65 Bedirhan), Ayberk, Graovac, Oğuzhan, Gakpa (Dk. 77 Kerim), Tugay (Dk. 61 Bekir), Oğuz, Korenica (Dk. 77 Tabla), Diallo (Dk. 61 Topalli), Lima

        ÇORUM FK: Hasan-Kerem (Dk. 59 Murat), Ologo, Toure, Erkan, Atakan Cangöz (Dk. 75 Ahmet İlhan Özek) , Ferhat, Geraldo, Gökhan (Dk.59 Atakan Akkaynak), Ozan (Dk. 75 Nalepa), Ahmet Sağat (Dk. 81 Suat)

        GOLLER: Dk. 90+1 ve Dk. 90+8 Topalli (Manisa FK) Dk. 45 Ahmet Sağat, 90+4 Murat (Çorum FK)

        SARI KARTLAR: Burak, Oğuz (Manisa FK), Kerem, Nalepa, Ahmet İlhan Özek (Çorum FK)

        ÖNERİLEN VİDEO
        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Dolmabahçe Sarayı'na ziyaretçi akını
        Dolmabahçe Sarayı'na ziyaretçi akını
        Devlet erkanı Anıtkabir'de
        Devlet erkanı Anıtkabir'de
        Siyasilerden 100.yıl mesajları
        Siyasilerden 100.yıl mesajları
        İşte, Cumhuriyet’in ilân belgeleri...
        İşte, Cumhuriyet’in ilân belgeleri...
        Dünyadan Cumhuriyetin 100. yılı kutlama mesajları
        Dünyadan Cumhuriyetin 100. yılı kutlama mesajları
        100 yılın ilkleri
        100 yılın ilkleri
        Cumhuriyet tarihine ışık tutan belgeler Devlet Arşivleri'nde
        Cumhuriyet tarihine ışık tutan belgeler Devlet Arşivleri'nde
        Kalkınma ateşi 100 yıl önce yakıldı
        Kalkınma ateşi 100 yıl önce yakıldı
        29 Ekim'in 'milli bayram' yolculuğu
        29 Ekim'in 'milli bayram' yolculuğu
        Cumhuriyetin 100. yılında diplomasinin ilkleri
        Cumhuriyetin 100. yılında diplomasinin ilkleri
        Asırlık Cumhuriyetimizin köşe taşları... Dr. Naim Babüroğlu anlattı... "Atatürk'ün mucizesidir Cumhuriyet"
        Asırlık Cumhuriyetimizin köşe taşları... Dr. Naim Babüroğlu anlattı... "Atatürk'ün mucizesidir Cumhuriyet"
        Cumhuriyete giden yol
        Cumhuriyete giden yol
        Ünlülerden Cumhuriyet mesajları
        Ünlülerden Cumhuriyet mesajları
        Cumhuriyet'in 100 yüzü
        Cumhuriyet'in 100 yüzü
        Milli sporculardan 100. yıl mesajları
        Milli sporculardan 100. yıl mesajları
        Simge anıtın hikâyesi
        Simge anıtın hikâyesi
        100'üncü yıl marşları
        100'üncü yıl marşları
        Cumhuriyetin 100. yılında kadın hakları
        Cumhuriyetin 100. yılında kadın hakları
        İşte halkın cumhuriyeti
        İşte halkın cumhuriyeti
        Türkiye'nin Cumhuriyet isimli ilk köyü
        Türkiye'nin Cumhuriyet isimli ilk köyü
        Habertürk Anasayfa