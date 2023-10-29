Manisa FK-Çorum FK: 2-2 (MAÇ SONUCU)

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1'inci Lig'de üst sıraları yakından ilgilendiren maçta Manisa Futbol Kulübü ile Çorum Futbol Kulübü 2-2 berabere kaldı.

Özellikle maçın son anları nefesleri keserken, iki takım da 1'er puana razı oldu. Konuk Çorum FK 45'inci dakikada Ahmet Sağat ile 1-0 öne geçti. Müsabakanın 90+1'inci dakikasında Topalli, Manisa FK adına beraberliği getiren golü kaydetti: 1-1. Çorum FK 90+4'te Murat ile yeniden öne geçerken, Topalli 90+8'inci dakikada Manisa FK'yı yenilgiden kurtaran isim oldu. Bu sonuçla iki takım da 14 puana yükseldi.

14´üncü dakika sağdan gelişen Manisa FK atağında Burak´ın ceza sahası dışından şutu direğin dibinden dışarı çıktı.

19´uncu dakikada gelişen Çorum FK atağında Ferhat´ın ceza sahası dışından şutunu kaleci aynı güzellikte kurtardı.

26´ncı dakikada Manisa FK´da Diallo´nun soldan ortasına yükselen Lima´nın kafa şutunda yere çarpan top, üstten auta çıktı.

45´inci dakikada Gökhan´ın kullandığı korner vuruşunda ceza sahasında topa yükselen Ahmet Sağat´ın uzak köşeye kafa şutunda top ağlara girdi. 0-1

90+1´inci dakikada Kerim, sağdan taşıdığı topu ceza sahasına pasında, topa dokunan Topalli, uzak köşeye şutunda topu ağlara gönderdi. 1-1

90+4 Murat´ın pasıyla savunma arkasına sarkan Ahmet İlhan Özek, altıpasa koşu yapan Murat´a bıraktı topu. Murat düzgün vuruşunda topu ağlara gönderdi. 1-2

90+8 Manisa FK atağında Lima´nın pasında ceza yayı üzerinde seken topa gelişine vuran Topalli, topu ağlara gönderdi. 2-2

STAT: Mümin Özkasap HAKEMLER: Reşat Onur Coşkunses, Sezgin Çınar, Hüseyin Kıvanç Durmaz MANİSA FK: Muhammed Alperen Uysal- Burak (Dk. 65 Bedirhan), Ayberk, Graovac, Oğuzhan, Gakpa (Dk. 77 Kerim), Tugay (Dk. 61 Bekir), Oğuz, Korenica (Dk. 77 Tabla), Diallo (Dk. 61 Topalli), Lima ÇORUM FK: Hasan-Kerem (Dk. 59 Murat), Ologo, Toure, Erkan, Atakan Cangöz (Dk. 75 Ahmet İlhan Özek) , Ferhat, Geraldo, Gökhan (Dk.59 Atakan Akkaynak), Ozan (Dk. 75 Nalepa), Ahmet Sağat (Dk. 81 Suat) GOLLER: Dk. 90+1 ve Dk. 90+8 Topalli (Manisa FK) Dk. 45 Ahmet Sağat, 90+4 Murat (Çorum FK) SARI KARTLAR: Burak, Oğuz (Manisa FK), Kerem, Nalepa, Ahmet İlhan Özek (Çorum FK)