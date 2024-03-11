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        Haberler Spor Futbol 1. Lig Manisa FK: 3 - Ümraniyespor: 2 | MAÇ SONUCU - Futbol Haberleri

        Manisa FK: 3 - Ümraniyespor: 2 | MAÇ SONUCU

        Trendyol 1. Lig'in 26. haftasında Manisa FK, evinde Ümraniyespor'u 3-2 mağlup etti.

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 11.03.2024 - 22:46 Güncelleme: 11.03.2024 - 22:46
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        Gollü maçta kazanan Manisa FK!
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        Trendyol 1. Lig'in 26. haftasında Manisa FK ile Ümraniyespor karşı karşıya geldi. Manisa 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanan müsabakayı kazanan 3-2'lik skorla Manisa FK oldu.

        Manisa FK'ya galibiyeti getiren golleri 12'de Sinan Osmanoğlu, 22'de Jetmir Topalli ve 85. dakikada Oğuz Gürbulak attı. Ümraniyespor'a 2-0 gerideyken 2-2'lik eşitliği getiren golleri ise 74'te Ivan Šaponjić ve 80. dakikada Emre Demir kaydetti.

        Bu sonucun ardından ev sahibi ekip, puanını 31'e yükseltti. İstanbul temsilcisi ise 30 puanda kaldı.

        Trendyol 1. Lig'in bir sonraki haftasında Manisa FK, Çorum FK'ya konuk olacak. Ümraniyespor ise Adanaspor'u ağırlayacak.

        MAÇTAN DAKİKALAR

        4. dakikada Ümraniyespor atağında ceza sahası içerisine giren Onur Ayık'ın müsait pozisyonda yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak az farkla direğin yanından auta gitti.

        9. dakikada sol kanattan Hasan'ın pasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Emrecan'ın rakiplerinden sıyrıldıktan sonra yaptığı vuruşta top az farkla dışarıya çıktı.

        12. dakikada sağ kanattan paslaşarak kullanılan köşe vuruşunda topu önüne alan Mohamed Ofkir'in ceza sahası içerisine ortasında altıpas içerisinde iyi yükselen Sinan'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-0

        22. dakikada Rroca’nın sol kanattan ortaladığı topa arka direkte Topalli’nin gelişine vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti. 2-0

        56. dakikada Ümraniyespor’da Emrecan’ın ceza sahası içi sağ çaprazdan sol ayağıyla uzak direğe gönderdiği top kaleci Erhan’da kaldı.

        73. dakikada Emre’nin sol kanattan yerden pasında ceza sahası içerisinde Saponjic’in gelişine vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 2-1

        80. dakikada Uğur Kaan’ın sağ kanattan yerden ortaladığı topa altıpas içerisinde dokunan Emre Demir, topu ağlarla buluşturdu. 2-2

        85. dakikada Diallo’nun sağ kanattan yerden ortaladığı topa ceza yayının içinde gelişine vuran Oğuz’un şutunda meşin yuvarlak filelere gitti. 3-2

        Müsabaka Manisa FK'nın 3-2'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.

        Stat: Manisa 19 Mayıs

        Hakemler: Alpaslan Şen, Azad İlhan, Hasan Erdoğan

        Manisa FK: Erhan Erentürk, Sertan Tashkin, Sinan Osmanoğlu, Bartu Göçmen, Alberk Koç, Burak Altıparmak (Bekir Karadeniz dk. 90+1), Djokanovic, Topalli, Rroca (Oğuz dk. 78), Mohamed Ofkir (Doğukan dk. 90+1), Mary (Diallo dk.62)

        Yedekler: Eren, Orhan, Graovac, Bedirhan, Furkan, Bekir, Doğukan

        Teknik Direktör: Mustafa Dalcı

        Ümraniyespor: Abdulsamed, Uğur Kaan, Hasan Ayaroğlu (Saponjic dk.46), Cavare, Glumac, Emre Kaplan, Serkan Göksu (Tiago Çukur dk. 87), İlhami Siraçhan Nas (Atalay Babacan dk.46), Muhammed Mert (Emre Demir dk.69), Emrecan Bulut , Onur Ayık (Melih Okutan dk.69)

        Yedekler: Onur Yıldırım, Cofie, Mustafa, Beren, Diniyev

        Teknik Direktör: Orhan Gençer

        Goller: Sinan (dk.12), Topalli (dk.22), Oğuz (dk. 85) (Manisa FK), Saponjic (dk.73), Emre Demir (dk.80)

        Sarı kartlar: İlhami, Muhammed, Cavare, Abdulsamed (Ümraniyespor), Ofkir, Rroca (Manisa FK)

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