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Haberler Futbol 1. Lig Gençlerbirliği

Manisa FK: 2 - Gençlerbirliği: 1 MAÇ SONUCU

Spor Toto 1. Lig’in 30. haftasında Manisa FK, konuğu Gençlerbirliği'ni 2-1 mağlup etti

Giriş: 02.04.2023 - 16:03 | Güncelleme: ABONE OL
Manisa FK: 2 - Gençlerbirliği: 1 MAÇ SONUCU
AA

Stat: Mümin Özkasap

Hakemler: Hüseyin Göçek, Mehmet Kapluhan, Ömer Lütfü Aydın

Manisa FK: Ömer Kahveci, Muhammet Taha Şahin, Ayberk Karapo, Domgjonas, Kaan Kanka, Burak Altıparmak, Gakpa (Dk. 46 Mehmet Uysal), Muhammet Mert (Dk. 73 Serkan Odabaşoğlu), Burak Çoban (Dk. 86 Diallo), Junior Fernandes (Dk. 90+4 Metehan Baltacı), Tabla (Dk. 73 Doğukan Emeksiz)

Gençlerbirliği: Nurullah Aslan, Muhammed Himmet Ertürk, Alperen Babacan, Fontaine, Yasin Güreler, Abdullah Durak (Dk. 69 Bangoura), Enes Keskin (Dk. 46 Rodrigues), Rahman Buğra Çağıran (Dk. 19 Erkan Eyibil, Dk. 85 Ayovi), Mete Kaan Demir, Rharsalla, Doukara (Dk. 69 İlker Karakaş)

Goller: Dk. 31 Rharsalla (Gençlerbirliği), Dk. 47 Tabla, Dk. 80 Kaan Kanak (Manisa FK)

Sarı kartlar: Dk. 24 Enes Keskin, Dk. 67 Fontaine, Dk. 70 İlker Karakaş, Dk. 78 Yasin Güreler (Gençlerbirliği), Dk. 45+4 Domgjonas (Manisa FK)

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