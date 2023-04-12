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Manisa FK: 0 - Bandırmaspor: 1 | MAÇ SONUCU

Spor Toto 1. Lig'in 32. haftasında Beyçimento Bandırmaspor, 17. dakikadan itibaren 10 kişi kaldığı maçta Manisa FK'yı deplasmanda 1-0 mağlup etti

Giriş: 12.04.2023 - 18:22 | Güncelleme: ABONE OL
Manisa FK: 0 - Bandırmaspor: 1 | MAÇ SONUCU
AA / HABERTURK.COM

Spor Toto 1. Lig'in 32. haftasında Beyçimento Bandırmaspor, deplasmanda Manisa FK'yi 1-0 mağlup etti. Beyçimento Bandırmaspor'da Alpay Koldaş, 17. dakikada rakibine yaptığı tehlikeli hareket nedeiyle kırmızı kart gördü.

Bu dakikadan sonra sahada 1 kişi eksik mücadele eden Bandırma ekibi, 74. dakikada Cebio Soukou ile 1-0 öne geçti.

Kalan sürede skor değişmedi ve Beyçimento Bandırmaspor, Manisa FK'yı deplasmanda 1-0 yendi.

Bu sonuçla puanını 47'ye çıkaran Bandırmaspor, play-off iddiasını güçlendirdi.

Ligde üst üste 2. yenilgisini alan ve 45 puanda kalan Manisa FK, play-off potasına yaklaşma sansını kullanamadı.

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