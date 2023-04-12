Bu dakikadan sonra sahada 1 kişi eksik mücadele eden Bandırma ekibi, 74. dakikada Cebio Soukou ile 1-0 öne geçti.

Spor Toto 1. Lig'in 32. haftasında Beyçimento Bandırmaspor, deplasmanda Manisa FK'yi 1-0 mağlup etti. Beyçimento Bandırmaspor'da Alpay Koldaş, 17. dakikada rakibine yaptığı tehlikeli hareket nedeiyle kırmızı kart gördü.