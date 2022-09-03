Manisa'da zincirleme kaza: 1'i çocuk 4 yaralı

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde kamyonet ve 2 otomobilin çarpıştığı kazada, 4 kişi yaralandı.

İzmir-Ankara kara yolu Derbent Mahallesi kavşağında, 45 ZC 6764 plakalı kamyonetle 23 AAJ 83 ve 35 VUP 14 plakalı otomobiller çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

AA'nın haberine göre; kazada Seyhan A. (25), Hanım A. (40), Mehmet A. (50) ve Burçin A. (15) yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla ilçedeki hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.