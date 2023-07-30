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        Haberler Gündem 3. Sayfa Manisa'da zeytin tankında çıplak sepetleme yapan şahıs tutuklandı

        Manisa'da zeytin tankında çıplak sepetleme yapan şahıs tutuklandı

        Manisa'nın Akhisar ilçesinde zeytin tankında çıplak sepetleme yaparken görüntüleri çekilip sosyal medyada paylaşılan ve büyük tepkiye neden olan şahıs tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.07.2023 - 17:49
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        Çıplak sepetleme yapan şahıs tutuklandı
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        Akhisar ilçesinde, sosyal medyada salamura zeytin tankında tepki çeken görüntüleri paylaşılan kişi tutuklandı.

        Akhisar Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, jandarma ekiplerince dün akşam saatlerinde gözaltına alınan şüpheli M.A, karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        Çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanan M.A. cezaevine gönderildi.

        SOSYAL MEDYADA TEPKİ ÇEKMİŞTİ

        Muharrem İ.'nin sosyal medya platformu Tiktok'ta yayınlanan ve Manisa'da olduğu iddia edilen bir tesiste çıplak zeytin havuzuna girme videosu tepkilere yol açmıştı.

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