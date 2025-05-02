Manisa'da yolcu otobüsü devrildi: 16 yaralı

Manisa'da yolcu otobüsünün devrildiği kazada 16 kişi yaralandı
Manisa'nın Akhisar ilçesinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 16 kişi yaralandı
Giriş: 02.05.2025 - 15:24 Güncelleme: 02.05.2025 - 15:24
Manisa'da, S.D.'nin kullandığı yolcu otobüsü, Akhisar ilçesi Medar Mahallesi yakınlarında kontrolden çıkarak yol kenarına devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan 16 kişi, ambulansla kentteki hastanelere kaldırıldı.
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