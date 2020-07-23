Manisa'nın Turgutlu ilçesi Kaplan Sokak'ta bulunan bir apartmanda oturan 2 kişinin Kovid-19 testinin pozitif çıkması üzerine yaşadıkları apartman ile temaslı oldukları tespit edilen yan apartman karantinaya alındı.

Turgutlu Kaymakamlığı'ndan karantina uygulamasına ilişkin açıklama yapıldı.