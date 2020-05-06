Manisa'da kumar oynayan 13 kişiye, 40 bin 950 lira ceza

4 Eylül Mahallesi'nde bir evde kumar oynatıldığı ihbarı üzerine Kula İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.

Eve düzenlenen operasyonda, kumar oynadığı görülen ev sahibi E.T'nin (49) de aralarında bulunduğu 13 kişiye, toplamda 40 bin 950 lira idari para cezası uygulandı.

Kumar oynamakta kullanılan malzemelere el konuldu.

"Kumar oynanması için yer ve imkan sağlama" suçundan E.T. hakkında adli işlem de başlatıldı.