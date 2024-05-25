Manisa'da, korkunç kaza bugün saat: 10.00 sıralarında Akhisar-Gördes yolunun Kömürcü Mahallesi mevkiinde meydana geldi.

ANNE VE İKİ ÇOCUĞU KURTULDU

DHA ve AA'da yer alan habere göre çarpışmanın etkisiyle devrilen araç yanmaya başladı. Diğer otomobil ise yoldan çıkarak araziye uçtu. Alev alan otomobildeki Sevilay M. ile çocukları İsmail M. ve Zeynep M. kendi imkanlarıyla araçtan çıktı.