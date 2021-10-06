Damadını bıçaklayarak öldürdü

DHA

İddiaya göre, Fatih Mahallesi'nde yaşayan Ü.K. ile oğlu S.K. ve damatları Sercan Kor henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesine üzerine baba Ü.K. yanındaki bıçakla damadı Kor'u göğsünden bıçakladıktan sonra oğlu S.K. ile olay yerinden kaçtı.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. AA'nın haberine göre; ağır yaralı halde özel bir hastaneye kaldırılan damat Sercan Kor kurtarılamadı.

Cinayet şüphelisi baba ve oğlu, polisin araştırması sonucu kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.