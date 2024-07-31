Manisa'da fabrika yangını
Manisa'nın Yunusemre ilçesindeki bir fabrikada yangın çıktı. Siyah dumanların yükseldiği fabrikadaki yangına müdahale ediliyor.
Giriş: 31.07.2024 - 14:51 Güncelleme: 31.07.2024 - 14:53
Yunusemre'de bulunan Muradiye Organize Sanayi Bölgesi'ndeki fabrikada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Fabrika çalışanlarının durumu bildirmesi üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.
Fabrikadan yükselen siyah dumanlar kentin çeşitli noktalarından görünüyor
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