Manisa'da dolu yaşamı olumsuz etkiledi

Alaşehir ilçesi genelinde saat 18.00 sıralarında bir anda bastıran yağmurla karışık dolu fırtınası, Tepeköy Mahallesi'nde başlayıp Caberfakılı, Işıklar, Killik, Gümüşçay, Caberkamara, Ilgınköy, Çakırcaali, Sobran Mahallesi'nde bulunan üzüm bağlarını etkiledi.

YÜZDE 60 İLE 100 ARASINDA ZARAR VAR

Dolunun ardından bölgede zarar gören bağları kontrol eden Alaşehir Ziraat Odası Başkanı Özer Demir, "Havanın açılmasıyla birlikte biz de hemen araziye çıktık. Özellikle doğu-batı yönünde olan bağlarımızda zarar oranı daha yüksek. Zarar oranıyla ilgili çalışmalarımızı sürdürüyoruz, ilk tespitlerimize göre zararın yüzde 60 ile yüzde 100 arasında olduğunu tahmin ediyoruz. Zaten rekoltede bir düşüklük vardı. Devletimizden çiftçilerimize destek, hatta mümkünse afat bölgesi ilan edilmesin bekliyoruz." dedi.