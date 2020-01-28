İHA

Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki A.A. yönetimindeki 20 BLB 36 plakalı TIR, Manisa-Turgutlu kara yolunun 6. kilometresinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçerek, sabit polis uygulama noktasındaki 3 otomobile çarptı.

Çarpmanın etkisiyle TIR devrilirken, sürücü A.A. ve ismi öğrenilemeyen bir otomobil sürücüsü yaralandı. İHA'nın haberine göre; şans eseri TIR'ın uygulama noktasının bir kaç metre ilerisine devrilmesi olası bir faciayı önledi.

Olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis sağlık ekipleri tarafından Manisa Şehir Hastanesine kaldırılan yaralıların, hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.