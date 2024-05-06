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        Haberler Gündem Güncel Manisa'da beton direğe çarpan motosikletin sürücüsü öldü

        Manisa'da beton direğe çarpan motosikletin sürücüsü öldü

        Manisa'nın Akhisar ilçesinde kontrolden çıkan motosiklet beton elektrik direğine çarptı. Kazada sürücü hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.05.2024 - 10:37 Güncelleme: 06.05.2024 - 10:37
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        Motosikletlinin feci ölümü
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        Akhisar'da 40 yaşındaki Ahmet Usta'nın kullandığı motosiklet, Dayıoğlu Mahallesi'nde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki beton elektrik direğine çarptı.

        Ağır yaralanan Usta, ambulansla Akhisar Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Usta, müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

        Usta'nın cansız bedeni, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

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        #trafik kazası
        #Manisa
        #motosiklet kazası
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