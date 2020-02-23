Manisa'da 4,8 büyüklüğünde deprem!

Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre, saat 15.40'ta Manisa'nın Akhisar ilçesi Karaborklu merkez üssü olan 4,8 büyüklüğünde, yerin 8,6 km derinliğinde bir deprem oldu. AFAD verilerine göre ise depremin büyüklüğü 4,5 olarak gerçekleşti.

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