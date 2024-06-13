Manisa'da 2 bin yıllık Meryem Ana figürlü mozaik ele geçirildi
Manisa'nın Akhisar ilçesinde tarihi eser kaçakçılarına yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda yaklaşık 2 bin yıllık olduğu değerlendirilen Meryem Ana figürlü mozaik ele geçirilirken, 1 şüpheli gözaltına alındı.
Manisa Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve Akhisar İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, tarihi eser kaçakçılığına yönelik soruşturma kapsamında Reşatbet Mahallesi'nde yaşayan S.K'nin (29) adresine operasyon düzenledi.
Evdeki aramada yaklaşık 2 bin yıllık olduğu değerlendirilen ve üzerinde Meryem Ana figürü bulunan mozaik blok ele geçirildi.
Mozaiği satmaya çalıştığı iddia edilen S.K. jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
Eser, Manisa Müze Müdürlüğüne teslim edildi.