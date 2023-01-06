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Manisa BŞB - AYOS Konyaspor: 79-80 (MAÇ SONUCU)

AYOS Konyaspor Basketbol, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 14. haftasında konuk olduğu Manisa Büyükşehir Belediyespor'u Alex Perez'in son saniye üçlüğüyle 80-79 mağlup etti.

Giriş: 06.01.2023 - 21:52 | Güncelleme: ABONE OL
Manisa BŞB - AYOS Konyaspor: 79-80 (MAÇ SONUCU)
AA

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 14. haftasında AYOS Konyaspor Basketbol, deplasmanda Manisa Büyükşehir Belediyespor'u 80-79 mağlup etti.

Müsabakanın ilk 5 dakikası takımların karşılıklı sayılarıyla çekişmeli geçti. 3 dakikada Anosike, Bruinsma ve Cruz'un etkili oyunuyla 13-0'lık seri yakalayan Manisa Büyükşehir Belediyespor, ilk periyodu 22-12 önde tamamladı.

İkinci periyot iki takımın karşılıklı sayılarıyla geçti. 15. dakikayı 35-23 önde geçen Manisa Büyükşehir Belediyespor, kalan bölümde farkı koruyarak soyunma odasına 45-33 galip gitti.

Üçüncü çeyreğe Manisa Büyükşehir Belediyespor, hızlı başladı. Ev sahibi ekip, periyodun başında Tarrant ve Cruz ile bulduğu sayılarla farkı 19 sayıya kadar çıkardı: (51-33). Konuk ekip, Perez ve Morgan ile rakibine yanıt vermeye çalışsa da Manisa Büyükşehir Belediyespor, periyodu 61-43 önde bitirdi.

Son çeyrekte Perez ve Eddie ile etkili olan AYOS Konyaspor Basketbol, bitime 42 saniye kala farkı 1 sayıya kadar düşürdü (74-73). Konuk ekip, Perez'in son saniyede bulduğu 3 sayılık basketle müsabakadan 80-79 galip ayrıldı.

Salon: Muradiye

Hakemler: Aytuğ Ekti, Ali Şakacı, Tolga Edis

Manisa Büyükşehir Belediyespor: Tarrant 26, Cruz 15, Gani Erdi Gülaslan 2, Anosike 6, Bruinsma 9, Berkay Sinirlioğlu, Troy Selim Şav 4, Ogün Sevinç 3, Mustafa Baki Görür 7, Michalak 7

AYOS Konyaspor Basketbol: Perez 23, Badzim 4, Morgan 17, Mert Gizir 3, Eddie 13, Sinan Sağlam 9, Sulaimon 11, Murat Göktaş, Erkin Şenel, Cevher Özer

1. Periyot: 22-12

2. Periyot: 45-33

3. Periyot: 61-43

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