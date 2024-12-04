Manisa Basket: 72 - UCAM Murcia: 78 | MAÇ SONUCU
Basketbol Şampiyonlar Ligi H Grubu'nda Manisa Basket evinde UCAM Murcia'ya 78-72 yenilip son maçlar öncesi liderliği rakibine kaptırsa da Play-In oynamayı garantiledi.
Manisa Basket, Basketbol Şampiyonlar Ligi H Grubu’nda konuk ettiği UCAM Murcia'ya 78-72 mağlup oldu.
Ege ekibi, son maçlar öncesi liderliği rakibine kaptırsa da Play-In oynamayı garantiledi.
İspanyol ekibi maçta ilk periyodu 19-15, devreyi 39-29 ve üçüncü periyodu da 60-51 önde geçti. Temsilcimizin son periyottaki çabası maçı kazanmaya yetmedi.
Grupta Murcia 5 maçta 4 galibiyete ulaşarak liderliği Manisa'dan devralırken, temsilcimiz 3 galibiyetle ikinci sırada kaldı. Manisa Basket son grup maçında 18 Aralık'ta Sırbistan temsilcisi FMP Belgrad'ı ağırlayacak.
SALON: Muradiye
HAKEMLER: Yohan Rosso (Fransa), Andris Aunkrogers (Letonya), Saverio Lanzarini (İtalya)
MANİSA BASKET: Pickett 14, Chiozza 6, Lee 8, Besson 27, White Jr 11, Harun Apaydın 2, Cengizhan İvedi 1, Yunus Sonsırma 3
UCAM MURCIA: Kurucs 3, Radebaugh 19, Todorovic 8, Hakanson 12, Ennis 18, Sant-Ross 10, Caupain 6, Birgander 2, Brodziansky, Diagne
1’İNCİ PERİYOT: 15-19
İLK YARI: 29-39
3’ÜNCÜ PERİYOT: 51-60
4'ÜNCÜ PERİYOT: 72-78