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        Haberler Gündem 3. Sayfa Kayseri'de borç verdiği kişinin arkadaşını öldüren adamdan kan donduran savunma: Manifestonun katı kuralları vardır!

        "Manifestonun katı kuralları vardır!" Tüyler ürperten savunma!

        Kayseri'de, borç meselesi nedeniyle tartıştığı M.K.'yi bulmak için aracına bindiği onun taksi şoförü arkadaşı olan 25 yaşındaki Mustafa Kılıçaslan'ı öldüren 27 yaşındaki Emre Kiremitçi, 'tasarlayarak adam öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Kiremitçi son savunmasında, "Manifestonun katı kuralları vardır. Biri size yanlış yapıyorsa ve onu bulamıyorsanız; onun en yakın arkadaşını öldürürsünüz. Ben de öyle yaptım" dedi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.12.2023 - 11:28 Güncelleme: 29.12.2023 - 11:52
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        "Manifestonun katı kuralları vardır!" Tüyler ürperten savunma!
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        Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde Emre Kiremitçi (27) ile arkadaşı M.K. arasında iddiaya göre; alacak verecek meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışma sonrası taraflar ayrıldı. Daha sonra Kiremitçi, M.K.'ye ulaşmak için yakın çevresini araştırdı.

        HUSUMETLİSİNİN ARKADAŞINI BULDU

        DHA'da yer alan habere göre bunun üzerine Kiremitçi, 8 Mart'ta 2 arkadaşı ile M.K.'nin taksicilik yapan yakın arkadaşı Mustafa Kılıçaslan'ın (25) aracına bindi.

        TAKSİDE SİLAHLA ÖLDÜRDÜ

        Bir süre sonra takside çıkan tartışmada Kiremitçi, yanında getirdiği tabanca ile Kılıçaslan'a ateş ederek öldürdü. Kiremitçi ile arkadaşları Necmettin A. (19) ve Erşan K. (18) kaçtı.

        KATİL ZANLISI ANTALYA'DA YAKALANDI

        Çalışma başlatan polis ekipleri, 650 saatlik güvenlik kamera görüntüsü izledi. Kiremitçi'nin Antalya'da olduğunu belirleyip, operasyon düzenleyen ekipler, şüpheliyi yakaladı.

        3 ŞÜPHELİ İÇİN DAVA AÇILDI

        Necmettin A. ile Erşan K. de Kayseri'de gözaltına alındı. 3 şüpheliden Emre Kiremitçi tutuklandı, diğerleri tutuksuz yargılanmak üzere salıverildi. 3 şüpheli hakkında 'tasarlayarak kasten öldürme' suçundan dava açıldı.

        "MANİFESTONUN KATI KURALLARI VARDIR"

        Kayseri 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın önceki duruşmalarında sanık Kiremitçi, M.K.'yi planlandığı şekilde öldürmek istediğini, ancak ulaşamayınca yakın arkadaşı Mustafa Kılıçaslan'ı öldürdüğünü söyledi. Kiremitçi, "Manifestonun katı kuralları vardır. Biri size yanlış yapıyorsa ve onu bulamıyorsanız; onun en yakın arkadaşını öldürürsünüz. Ben de öyle yaptım" dedi.

        "M.K VE AİLESİNİ ÖLDÜRECEKTİM, PİŞMAN DEĞİLİM"

        Asıl hedefinin aralarında alacak verecek meselesi olan M.K. ve ailesinin olduğunu belirten Kiremitçi, "M.K. ile annesi, babası ve kız kardeşini öldürecektim. Çantamda, Türkiye'de kullanılmayan özel mermilerim vardı. Eğer yakalanmasaydım, Kayseri'ye gelip, M.K.'yi de öldürecektim. Pişman değilim" diye konuştu.

        KARAR DURUŞMASINA ÇIKTI

        Davanın karar duruşması, görüldü; 3 sanık ile Kılıçaslan'ın yakınları salonda hazır bulundu. Sanık Kiremitçi, son savunmasında önceki beyanlarını tekrar ettiğini söyledi. Tutuksuz sanıklar, suçsuz olduklarını belirtip, beraatlerini istedi. Kılıçarslan'ın yakınları ise şikayetçi olduklarını söyledi.

        İNDİRİMSİZ AĞIR MÜEBBET HAPİS ALDI

        Mahkeme heyeti, sanık Kiremitçi'yi, 'tasarlayarak adam öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Heyet, cezada hiçbir indirim uygulamadı. Mahkeme, tutuksuz sanıklar içinse beraat kararı verdi.

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        #kayseri
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