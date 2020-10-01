Tropik bir meyve olan mango, Hindistan'dan dünyaya yayılmıştır. Asya ülkelerinde faydaları sayesinde kutsal görülen mango, isim kökü olarak İngilizcedir. Eti bol bir meyve olan mango sıvı oranı yüksektir. Farklı bir tadı olan mango, uzun süre tüketilmek için soğutma yöntemi kullanılarak yıl boyu muhafaza edilir. Birden fazla çeşidi olduğundan tadı da farklılık gösterir. Erik ve kavuna benzetilen tadı dışında doğada bulunan en güçlü lif kaynağıdır. Farklı tüketilme yöntemleri olan mango kimi yerde yemek olarak kimi yerde tatlı olarak tüketilir. Son yıllarda diyetisyen uzmanları kilo vermek için kendilerine başvuran hastaların diyet listelerinde ilk sıralarda yer almasını öneriyor. Uzun süre tokluk hissi veren mangoyu bazıları gün içerisinde üç öğünde farklı çeşitlerde tüketir. Mango protein, doymamış yağ, kalsiyum, fosfor, demir, çinko, potasyum, magnezyum, beta karoten, tiamin, folik asit, amino asitler, K vitamini, C vitamini, riboflavin A ve B vitamin kompleksi bakımından oldukça zengindir. Bu sayede vücudun ihtiyacı olan her şeyi karşılar.

Mangonun faydaları Nelerdir?

Temiz Ve Arınmış Bir Cilt İçin Mango Tüketin: Mango meyvesinin tıkanmış gözenekleri temizlemeye ve akne oluşumunu engellediği bilinmektedir. Sağlıklı bir cilde sahip olmak için mango tüketebilir, daha sağlıklı ve canlı bir cilde sahip olabilirsiniz.

Mango meyvesinin tıkanmış gözenekleri temizlemeye ve akne oluşumunu engellediği bilinmektedir. Sağlıklı bir cilde sahip olmak için mango tüketebilir, daha sağlıklı ve canlı bir cilde sahip olabilirsiniz. A Vitamini Deposu Mango Göz Sağlığına Birebir: Her gün tüketilen 1 dilim mango günlük alınması gereken A vitamin miktarını karşılar ve bu da daha sağlıklı ve iyi görmeyi sağlar.

Her gün tüketilen 1 dilim mango günlük alınması gereken A vitamin miktarını karşılar ve bu da daha sağlıklı ve iyi görmeyi sağlar. Hamilelikte Faydalıdır: Mangonun içerisindeki demir deposu hamile kadınların gereksinim duydukları demir ihtiyacını karşılar. Genellikle hamilelere demir takviyesi tablet ilaçlarda yapılır fakat bunun yerime mango tüketilmesi sağlıklı bir hamilelik için daha çok tavsiye edilir.

Mangonun içerisindeki demir deposu hamile kadınların gereksinim duydukları demir ihtiyacını karşılar. Genellikle hamilelere demir takviyesi tablet ilaçlarda yapılır fakat bunun yerime mango tüketilmesi sağlıklı bir hamilelik için daha çok tavsiye edilir. Yaşlanmayı Geciktirir: Mango, kolojen proteinleri üretmeye yardımcı olan yüksek miktarda A vitamini ve C vitamini içerir. Kolojenlerin vücudun bağ dokularını ve kan damarlarını korunmasında büyük rol oynar. Düzenli tüketilen mango vücuda gerekli A vitamini ve C vitamini takviyesi yapıldığından yaşlanmayı geciktirdiği gözlemlenmiştir.

Mango, kolojen proteinleri üretmeye yardımcı olan yüksek miktarda A vitamini ve C vitamini içerir. Kolojenlerin vücudun bağ dokularını ve kan damarlarını korunmasında büyük rol oynar. Düzenli tüketilen mango vücuda gerekli A vitamini ve C vitamini takviyesi yapıldığından yaşlanmayı geciktirdiği gözlemlenmiştir. Bol lifli bir meyve olduğu için sindirim sistemini düzenler ve kabızlığı önlemeye yardımcı olur.

Uygun tüketimde kalp hastalığı riskini azaltır.

Yüksek lif ve C vitamini seviyeleri yüksek olduğundan kolesterolü dengeler, yüksek kolesterolü denge altında tutar.

Mango Meyvesi Nasıl Tüketilir?

Dilimlenen veya ezilen mango meyvesini yaptığınız tatlılarda kolaylıkla kullanabilirsiniz. Güzel bir aroması olan mango tatlılarınızda lezzeti arttırmanıza yardımcı olur. Mango meyvesini sıkıp suyu da rahatlıkla içilebilir. Birkaç meyveyle birlikte mangoyu karıştırıp hem lezzetli hem de sağlıklı içecekler elde edebilirsiniz.