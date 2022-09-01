Beklediği çıkışı yapamadığı iddia edilen çift ile ilgili yeni bir iddia daha ortaya atılmış ve Kraliçe II. Elizabeth'in kendilerine tatillerine katılmaları için bir davetiye göndermesinden sonra çiftin yeniden Birleşik Krallık'a dönebileceği öne sürülmüştü.

Bu konuya ilişkin resmi açıklama ise geçtiğimiz gün gelmiş ve çiftin sözcüsü "Prens Harry ve Meghan, Sussex Dükü ve Düşesi, Eylül ayı başlarında Birleşik Krallık'ta gönüllerine yakın birkaç hayır kurumunu ziyaret edecek olmaktan mutluluk duyuyor" demişti. * Haberin görselleri Associated Press'ten servis edilmiştir.