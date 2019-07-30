30 TEMMUZ 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Dünyanın önde gelen halka açık 9 futbol kulübünden SL Benfica, Juventus FC, AFC Ajax, Olympique Lyonnais, Borussia Dortmund, AS Roma ve SS Lazio yılın ilk yarısında yatırımcısına kazandırırken, Manchester United FC ve Celtic FC kaybettirdi.
Dünyanın en değerli marka değerine sahip ilk 50 futbol kulübü arasında yer alan, halka açık 9 futbol kulübünden 7'sinin hisseleri yılın ilk 6 ayında yatırımcısının yüzünü güldürdü. 2 futbol kulübü ise ilk yarıda yatırımcısını üzdü.
2017 ve 2018'de en değerli futbol kulübü olan, bu yıl ise ikinci sıraya gerileyen Manchester United FC'nin hisseleri yılın ilk 6 ayında yüzde 4,7 değer kaybetti. Kulübün 2018'de 1 milyar 895 milyon dolar olan marka değeri de bu yıl 1 milyar 651 milyon dolara düştü.
İskoçya'nın önde gelen futbol kulüplerinden Celtic FC ise ilk yarıda yatırımcısına yüzde 1,8 kaybettirdi.
SL BENFICA'DAN DİKKAT ÇEKİCİ PERFORMANS
159 milyon dolarlık marka değeri bulunan Portekiz kulübü SL Benfica, yılın ilk yarısında hisse senedi piyasalarında dikkati çekici bir performans sergiledi.
Kulübün hisseleri, ilk 6 ayda yatırımcısına yüzde 84,6 kazandırdı.
İTALYAN KULÜPLERİ YATIRIMCISINA KAZANDIRDI
İtalyan kulüpleri Juventus FC, AS Roma ve SS Lazio, yılın ilk yarısında yatırımcılarına kazandırdı. Juventus FC'nin hisseleri yüzde 39,2, AS Roma'nın hisseleri yüzde 2,4, SS Lazio'nun hisseleri yüzde 1,8 artış kaydetti.
Jevuntus FC'nin 680 milyon dolar, AS Roma'nın 291 milyon dolar ve SS Lazio'nun 144 milyon dolar marka değeri bulunuyor.
202 milyon dolarla en değerli marka değerine sahip olan ve ilk 50 futbol kulübü arasında yer alan Olympique Lyonnais'in hisseleri ilk yarıda yüzde 19,5 artış kaydetti.
Söz konusu dönemde AFC Ajax yatırımcısına yüzde 27,1, Borussia Dortmund ise yüzde 3,9 kazandırdı.
AFC Ajax'ın 190 milyon dolar, Borussia Dortmund'un da 598 milyon dolar marka değeri bulunuyor.
Dünyanın en değerli marka değerine sahip ilk 50 futbol kulübü arasında yer alan halka açık 9 futbol kulübün yılın ilk yarısındaki hisse performansları şöyle:
|Futbol kulübü
|İlk yarıyıl hisse performansı (yüzde)
|SL Benfica
|84,6
|Juventus FC
|39,2
|AFC Ajax
|27,1
|Olympique Lyonnais
|19,5
|Borussia Dortmund
|3,9
|AS Roma
|2,4
|SS Lazio
|1,8
|Celtic FC
|-1,8
|Manchester United FC
|-4,7
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!