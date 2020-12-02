Manchester United Paris Saint Germain maçı için geri sayım başladı. Şampiyonlar Ligi'nde gecenin en dikkat çeken maçlarından biri olan zorlu mücadele saat 23:00'de başlayacak...

MAN. UNITED MAÇI PSG HANGİ KANALDA?

Şampiyonlar Ligi H Grubu 5. maçına sahne olacak Manchester United Paris Saint Germain maçı bu akşam 23.00'de başlayacak ve beIN SPORTS HD2'den canlı yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER



Manchester United: De Gea, AWB, Lindelof, Shaw, Brandon, Pogba, Matic, Telles, Bruno Fernandes, Rashford, Martial

Paris Saint Germain: Navas, Florenzi, Marquinhos, Kimpembe, Bakker, Gueye, D.Pereira, Herrera, Neymar, Di Maria, Mbappe