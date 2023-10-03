Manchester United Galatasaray Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman, hangi tarihte oynanacak?
Manchester United Galatasaray için geri sayıma geçildi. Süper Lig'in son şampiyonu temsilcimiz Galatasaray, Şampiyonlar Ligi A Grubu 2. maçında, İngiliz devi Manchester United ile deplasmanda kozlarını paylaşacak. Bu sezon şimdiye dek çıktığı 14 resmi maçta 11 galibiyet ve 3 beraberlik alan Cimbom, devler liginde ilk 3 puanını İngiltere'de arayacak. İşte, Manchester United Galatasaray maçı ile ilgili bilgiler...
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Manchester United Galatasaray mücadelesi için nefesler tutuldu. Turnuvadaki ilk maçında sahasında konuk ettiği Kopenhag ile 2-2 berabere kalan temsilcimiz Galatasaray, bu kez İngiliz devi Manchester United ile deplasmanda kozlarını paylaşacak. İşte, Manchester United Galatasaray maçına dair bilgiler...
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MAN. UNITED GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN?
Manchester United Galatasaray Şampiyonlar Ligi A Grubu 2. maçı 3 Ekim Salı günü saat 22:00'de başlayacak.
GALATASARAY KOPENHAG MAÇI HANGİ KANALDA?
Şampiyonlar Ligi 2023-2024 sezonu Exxen'den canlı yayınlanacak.
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GALATASARAY'IN MUHTEMEL İLK 11'İ
Muslera, Boey, Nelsson, Sanchez, Abdülkerim, Torreira, Kerem Demirbay, Zaha, Kerem Aktürkoğlu, Icardi.
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3 EKİM ÇARŞAMBA
Manchester United - Galatasaray (22:00)
24 EKİM ÇARŞAMBA
Galatasaray - Bayern Münih
8 KASIM ÇARŞAMBA
Bayern Münih- Galatasaray
29 KASIM ÇARŞAMBA
Galatasaray - Manchester United
12 ARALIK ÇARŞAMBA
Kopenhag - Galatasaray
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