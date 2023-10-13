Manchester United'dan Szymanski'ye dev teklif!

"BENCE O PAHA BİÇİLMEZ BİR YILDIZ"

Şimdiden Avrupa'nın devlerini peşinden koşturan Polonyalı futbolcu için önceki gün menajeri, "Kulübünün ondan 30-40 milyon Euro para kazanabileceğini düşünüyorum ama bence o paha biçilmez bir yıldız" demişti.