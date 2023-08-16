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        Haberler Spor Futbol Manchester City - Sevilla | CANLI YAYIN - Futbol Haberleri

        Manchester City - Sevilla | CANLI YAYIN

        Manchester City - Sevilla maçının canlı anlatımı HTSPOR'da. UEFA Süper Kupa finalinde İngiliz temcilcisi Manchester City ile İspanyol temsilcisi Sevilla karşı karşıya geliyor. Manchester City, tarihinde ilk kez Süper Kupa maçına çıkarken Sevilla ise ikinci zaferinin peşinde. Manchester City - Sevilla mücadelesine dair tüm detaylar haberimizde...

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.08.2023 - 21:21
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        STAT: Georgios Karaiskakis Stadı

        HAKEM: François Letexier

        SAAT: 22.00

        YAYIN: TV 8,5 | Exxen

        Manchester City:Ederson; Walker, Akanji, Gvardiol, Aké; Rodri, Kovacic; Foden, Palmer, Grealish; Haaland

        Sevilla: Bono; Jesús Navas, Badé, Gudelj, Acuña; Jordán, Rakitic; Ocampos, Lamela, Óliver Torres; En-Nesyri.

        48. UEFA Süper Kupa finalinde geçen sezon İstanbul'da oynanan UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde zafere ulaşan Manchester City ile UEFA Avrupa Ligi'ni kazanan Sevilla karşı karşıya geliyor.

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        EN ÇOK REAL MADRID, MILAN VE BARCELONA KAZANDI

        UEFA Süper Kupa'yı en çok müzesine götüren ekipler İtalya'nın Milan, İspanya'nın Real Madrid ve Barcelona takımları oldu.

        Real Madrid, Barcelona ve Milan, organizasyonda 5'er kez mutlu sona ulaştı. Barcelona 4, Real Madrid 3, Milan ise 2 kez Süper Kupa'da maçlarını kaybetti.

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        Milan, 1989'da Barcelona'yı, 1990'da Sampdoria'yı, 1994'te Arsenal'ı, 2003'te Porto'yu, 2007'de de Sevilla'yı geçerek kupaya uzandı. İtalya ekibi, 1973'te Ajax, 1993'te de Parma'ya kupayı kaptırdı.

        Barcelona, 1992'de Werder Bremen, 1997'de Borussia Dortmund, 2009'da Shakhtar Donetsk, 2011'de Porto, 2015'te Sevilla karşısında galip gelerek kupayı kazandı. Barcelona, 1979'da Nottingham Forest, 1982'de Aston Villa, 1989'da Milan, 2006'da da Sevilla karşısında mağlup olarak kupayı müzesine götüremedi.

        Kupanın son sahibi Real Madrid ise 2002'de Feyenoord, 2014 ve 2016'da Sevilla, 2017'de Manchester United ve geçen yıl Eintracht Frankfurt önünde sahadan galip ayrılarak mutlu sona ulaştı. Madrid ekibi, 1998'de Chelsea, 2000'de Galatasaray ve 2018'de Atletico Madrid'e karşı kupayı kazanamadı.

        GALATASARAY 2000'DE KUPAYI MÜZESİNE GÖTÜRDÜ

        Galatasaray, 2000'de UEFA Süper Kupa'yı kazanma başarısı gösterdi.

        Sarı-kırmızılılar, 25 Ağustos 2000'de yapılan maçta İspanya ekibi Real Madrid'in karşısına çıktı.

        Normal süresi 1-1 biten müsabakayı Mario Jardel'in "altın golü" ile 2-1 kazanan sarı-kırmızılı ekip, kupayı Türkiye'ye getirerek önemli bir başarıya imza attı.

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        SON YILLARA İSPANYOL DAMGASI

        İspanya ekipleri, son 14 Süper Kupa'nın 10'unda şampiyonluğa ulaştı.

        Söz konusu şampiyonluklar Barcelona (2009, 2011, 2015), Atletico Madrid (2010, 2012, 2018) ve Real Madrid'den (2014, 2016, 2017, 2022) geldi.

        Bu süreçte 2013 ve 2020'de Almanya'nın Bayern Münih ekibi, 2019 ve 2021'de ise İngiltere temsilcileri Liverpool ve Chelsea UEFA Süper Kupa'yı kazandı.

        Kupayı bugüne kadar en çok müzesine götüren de İspanya takımları oldu.

        İspanyollar bu yıla kadar 30 takımla yer aldıkları finalden 16 şampiyonluk çıkardı. İtalyanlar 13 maçta, İngilizler ise 19 maçta 9'ar kez şampiyonluğa ulaştı.

        24 AYRI TAKIM SEVİNDİ

        Kupayı, geçmişte 12 ülkeden 24 farklı takım kazandı.

        Kupada İtalya'nın Milan, İspanya'nın Real Madrid ve Barcelona takımları 5'er, İngiltere temsilcisi Liverpool 4, İspanya'dan Atletico Madrid ise 3 kez mutlu sona ulaştı.

        UEFA Süper Kupa'ya ayrıca Ajax, Anderlecht, Bayern Münih, Chelsea, Juventus ve Valencia ikişer, Aberdeen, Aston Villa, Dinamo Kiev, Galatasaray, Lazio, Manchester United, Mechelen, Nottingham Forest, Parma, Porto, Steaua Bükreş, Sevilla ve Zenit de birer kez sahip oldu.

        1975'DEKİ SÜPER KUPA RESMİYET KAZANMADI

        Hollanda'nın Ajax takımıyla, İskoçya'nın Rangers ekibi arasında 1972'de oynanan Süper Kupa, UEFA tarafından resmi değerlendirmeye alınmadı.

        O yıl Kupa Galipleri Kupası'nı kazanan Rangers'ın, taraftarlarının olumsuz hareketleri sonucu Avrupa kupalarından bir yıl men edilmesi nedeniyle UEFA iki takım arasında Süper Kupa oynanmasını desteklemedi. Bir gazetenin desteğiyle oynanan iki maç sonunda Ajax rakibine üstünlük sağladı.

        Süper Kupa, 1973'ten itibaren UEFA'nın resmi programına dahil edildi.

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