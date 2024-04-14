Manchester City- Real Madrid maçı ne zaman ve hangi kanalda? Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş maçları

Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş maçı heyecanı için geri sayım başladı. Real Madrid ile Manchester City arasında geçtiğimiz günlerde oynanan karşılaşmada kazanan çıkmadı. İngiliz ekibinin gollerini Bernardo Silva, Phil Foden ve Gvardiol kaydetti. Real Madrid'in skora katkı yapan isimleri ise Dias, Rodrygo ve Valverde oldu. Peki, Manchester City- Real Madrid maçı ne zaman? İşte, müsabakanın tarihi ve yayıncı kanalı...