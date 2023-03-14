UEFA Şampiyonlar Ligi'nin favorileri arasında gösterilen Manchester City, RB Leipzig'i farklı geçerek adını çeyrek finale yazdırdı.
Almanya'da oynanan ilk maçta rakibiyle 1-1 berabere kalan İngiliz devi, evindeki rövanşı 7-0'lık skorla kazanmayı başardı.
HAALAND TARİHE GEÇTİ!
Manchester City'nin yıldız ismi Erling Haaland, 57 dakikada kaydettiği 5 golle Devler Ligi tarihine geçti. 22, 24, 45+2, 54 ve 57. dakikalarda fileleri havalandıran Norveçli santrfor, Lionel Messi ve Luiz Adriano'ya ait olan bir Devler Ligi maçında en çok gol atan futbolcu rekorunu egale etti.
Manchester City'nin maçtaki diğer gollerini ise 49'da İlkay Gündoğan ile 90+2'de Kevin de Bruyne kaydetti.