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        Haberler Spor Futbol Man. United- Arsenal maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Premier Lig maçları - Futbol Haberleri

        Man. United- Arsenal maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

        Premier Lig'de 37. hafta dev maça sahne oluyor. Bu sezon beklenen performansı göstermeyen Manchester United, Mikel Arteta'nın Arsenal'ini konuk ediyor. Manchester City ile şampiyonluk mücadelesi veren Arsenal, iki puan farkla ikinci sırada bulunuyor. Peki, Manchester United- Arsenal maçı ne zaman ve hangi kanalda? İşte, "Manchester United- Arsenal maçı ne zaman?" sorusunun yanıtı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.05.2024 - 15:16 Güncelleme: 12.05.2024 - 15:18
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        • 1

          Premier Lig'in bitimine üç hafta kala şampiyonluk yarışı devam ediyor. Bu sezon taraftarını hayal kırıklığına uğratan Manchester United, Premier Lig'de oynadığı son 5 maçta sadece bir galibiyet aldı. Öte yandan Manchester City ile zirvede yer almak için kıyasıya mücadele gösteren Arsenal rakibinin puan kaybetmesini bekliyor. Futbolseverler, maç ile ilgili tüm detayları merak ediyor. İşte, Manchester United- Arsenal maçının yayıncı kuruluşu ve karşılaşma ile ilgili detaylar...

        • 2

          MANCHESTER UNİTED- ARSENAL MAÇI NE ZAMAN VE HANGİ KANALDA?

          Manchester United- Arsenal maçı 12 Mayıs Pazar (bugün) 18.30'da oynanacak.

          Old Trafford'da oynanacak olan maç beIN Sports MAX 2'den canlı yayınlanacak.

        • 3

          MANCHESTER UNİTED- ARSENAL MUHTEMEL 11

          Manchester United: Onana, Dalot, Casemiro, Evans, Wan- Bissaka, Amrabat, Mainoo, Anthony, Eriksen, Garnacho, Höjlund

          Arsenal: Raya, White, Saliba, Gabriel, Kiwior, Odegaard, Partey, Rice, Saka, Havertz, Trossard

        • 4

          İKİ TAKIMIN SON DURUMU

          Manchester United ligde oynadığı 35 maçta 16 galibiyet 6 beraberlik alırken 13 kez sahadan yenik ayrıldı. 54 puanla 8. sırada bulunan kırmızı- şeytanlar, kalan üç maçını kazanarak önümüzdeki sezon Avrupa'da yer almak istiyor.

          Lig'de Manchester City'nin 2 puan gerisinde 83 puanı bulunan Arsenal ise 36 maçta 26 galibiyet, 5'er beraberlik ve mağlubiyetle karşılaşmaları tamamladı. En son 2003-2004 yılında şampiyon olan Arsenal, 20 senelik hasrete son vererek kupaya uzanan taraf olmayı hedefliyor.

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