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        Haberler Dünya New York belediye başkanlığı ön seçimini Müslüman aday Mamdani resmen kazandı | Dış Haberler

        New York belediye başkanlığı ön seçimini Müslüman aday Mamdani resmen kazandı

        Demokratların kalesi olarak bilinen New York'ta belediye başkanlığı ön seçimini Müslüman aday Zohran Mamdani resmen kazandı. 33 yaşındaki Mamdani, Kasım ayında gerçekleşecek seçimleri kazanırsa New York'un ilk Müslüman ve Güney Asya kökenli belediye başkanı olacak

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 02.07.2025 - 07:46 Güncelleme: 02.07.2025 - 07:46
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        Mamdani ön seçimi resmen kazandı
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        ABD'de resmi sonuçlara göre, New York kentinde düzenlenen Demokrat Parti'nin belediye başkanlığı ön seçimlerini kentin Temsilciler Meclisi Üyesi Müslüman aday Zohran Mamdani kazandı.

        Demokrat Parti içinde yapılan ön seçimlerin nihai sonuçlarına göre, Mamdani, oyların yüzde 56'sını alarak en güçlü rakibi, eski New York Valisi Andrew Cuomo’yu 12 puan farkla geride bıraktı.

        Ön seçim zaferinin ardından açıklama yapan Mamdani, seçmenlerden gelen destek nedeniyle müteşekkir olduğunu ifade ederek, asıl seçimlere odaklanmaya başladığını belirtti.

        "545 BİNDEN FAZLA NEW YORKLUNUN DESTEĞİYLE KAZANDIM"

        Mamdani, "Geçtiğimiz salı günü, Demokratlar açık bir şekilde konuştu. Uygun fiyatlı bir şehir, geleceğin siyaseti ve otoriterliğe karşı cesurca mücadele eden bir lider için yetki verdiler." diyerek 545 binden fazla New Yorklunun desteğiyle kazandığını kaydetti.

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        SEÇİMİ KAZANMASI HALİNDE NEW YORK'UN İLK MÜSLÜMAN BELEDİYE BAŞKANI OLACAK

        33 yaşındaki Zohran Mamdani, 4 Kasım'da yapılacak seçimi kazanması halinde New York'un ilk Müslüman ve Güney Asya kökenli belediye başkanı olacak.

        TRUMP: ONU TUTUKLAMAK ZORUNDA KALIRIZ

        ABD Başkanı Donald Trump, Mamdani'nin ön seçimleri kazanmasının ardından bir gazetecinin Mamdani'nin Göçmenlik ve Sınır Muhafaza (ICE) görevlileri ile çalışmaması durumunda ne yapacağı sorusuna "Onu tutuklamak zorunda kalırız. Bu ülkede bir komüniste ihtiyacımız yok ama olursa da ulus adına onu çok dikkatli şekilde izlerim." diye cevap verdi.

        TRUMP "KOMÜNİST" OLARAK NİTELENDİRMİŞTİ

        Trump, geçen hafta Mamdani'yi "komünist" şeklinde nitelendirerek "New York'un belediye başkanı kim olursa olsun, kendine hakim olmalı, yoksa federal hükümet onlara mali açıdan çok sert davranacak." diye konuşmuştu.

        NEW YORK BELEDİYE BAŞKANLIĞI ÖN SEÇİMLERİ

        ABD'nin New York kentinde seçmenler, Demokrat Parti belediye başkan aday adayları arasından 4 Kasım'da yapılacak yarışa girecek ismi belirlemek için sandık başına gitmişti.

        11 kişilik aday adayları arasında, eski New York Valisi Andrew Cuomo, New York Temsilciler Meclisi Üyesi Zohran Mamdani ve New York Şehir Denetçisi Brad Lander öne çıkmıştı.

        Cumhuriyetçi Parti, belediye başkanlığı için tek aday çıkardığından ön seçimlere gitmedi. Önceki seçimde de Cumhuriyetçi Parti'den aday olan, sokak güvenliği için "Koruyucu Melekler" adlı organizasyonun kurucusu ve radyo sunucusu Curtis Sliwa, 4 Kasım'da Cumhuriyetçi aday olarak New York Belediye Başkanlığı için yarışacak.

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