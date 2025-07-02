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        Haberler Dünya Donald Trump: İsrail Gazze'de ateşkesi kabul etti | Dış Haberler

        Donald Trump: İsrail Gazze'de ateşkesi kabul etti

        ABD Başkanı Donald Trump, İsrail'in Gazze'de 60 günlük ateşkes için gerekli koşulları kabul ettiğini bildirdi. Trump, 60 günlük ateşkes sürecinde savaşın sonlandırmak için çalışmaya devam edeceklerini ifade ederken, Hamas'ın da kabul etmesini umduğunu dile getirdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.07.2025 - 01:28 Güncelleme: 02.07.2025 - 01:53
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        Trump: İsrail Gazze'de ateşkesi kabul etti
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        ABD Başkanı Donald Trump, Gazze'de ateşkes sürecine ilişkin, Truth Social isimli sosyal medya platformu üzerinden yeni bir açıklamada bulundu.

        ABD Başkanı, İsrail'in 60 günlük ateşkes için gerekli koşulları kabul ettiğini bildirirken, Hamas'ın da kabul etmesini umduğunu belirtti.

        Trump, olası 60 günlük ateşkes sürecinde savaşı tamamen bitirmeye yönelik çalışmalar yürütüleceğini dile getirdi.

        ABD Başkanı, temsilcilerinin bugün İsrail ile uzun ve verimli görüşmeler gerçekleştirdiğini ifade ederken, Katarlı ve Mısırlı arabulucuların da nihai ateşkes teklifi üzerinde çalışmalar yürüttüğünü aktardı.

        Trump, Hamas'ın ateşkesi kabul etmesini umarken, ateşkes gerçekleşmemesi hâlinde, durumun daha kötüye gideceğini işaret etti.

        ABD Başkanı Donald Trump ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun 7 Temmuz'da Beyaz Saray'da bir araya gelmesi bekleniyor.

        *Fotoğraf: EPA/Will Oliver, temsilidir

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