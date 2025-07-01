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        Haberler Dünya İsrail'den Yemen'e saldırı sinyali | Dış Haberler

        İsrail'den Yemen'e saldırı sinyali

        Husiler, akşam saatlerinde İsrail'i füzeyle hedef alırken, füze İsrail savunma sistemleri tarafından imha edildi. İsrail'in ABD Büyükelçisi Mike Huckabee "B-2'lerin Yemen'i ziyaret etmesi gerekebilir." derken İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, Yemen'e saldırı düzenleyeceklerinin sinyalini verdi.

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 01.07.2025 - 22:17 Güncelleme: 01.07.2025 - 22:34
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        "B-2'lerin Yemen'i ziyaret etmesi gerekebilir"
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        Husiler, akşam saatlerinde İsrail'e yönelik füze saldırısı düzenlerken, füze İsrail savunma sistemleri tarafından imha edildi.

        Füze saldırısı alarmı ile İsrail'de sirenler çaldı. ABD'nin İsrail Büyükelçisi Mike Huckabee saldırı sonrası X hesabı üzerinden açıklamada bulundu.

        Huckabee "İsrail'e füze gelmesi olayını hallettiğimizi düşünüyorduk ki Husiler üzerimize bir tane füze ateşledi. Neyse ki İsrail'in inanılmaz savunma sistemi sayesinde sığınaklara gidip her şeyin bitmesini bekliyoruz. Belki de B-2'lerin Yemen'i ziyaret etmesi gerekiyor." dedi.

        B-2 bombardıman uçaklarının daha önce Yemen'de kullanıldığı biliniyor.

        İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz da Husilerin saldırısının ardından açıklamada bulundu.

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        Katz, Yemen ile İran'ın aynı olduğunu ifade ederken, İran'ın ardından Yemen'e de saldırı düzenleyeceklerini belirtti.

        HUSİLERİN SALDIRISI

        Yemen'deki Husiler tarafından fırlatılan bir füze nedeniyle İsrail'in çeşitli bölgelerinde sirenler çaldı.

        İsrail ordusundan yapılan açıklamada, füze nedeniyle sirenlerin protokol gereği devreye girdiği belirtildi.

        Husilerin ateşlediği füzenin İsrail hava kuvvetleri tarafından önlendiği ileri sürüldü.

        İsrail acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızı, olaya ilişkin herhangi bir yaralanma ihbarı almadığını aktardı.

        Kanal 12 televizyonunun haberine göre, İsrail'in başkenti Tel Aviv'deki Ben Gurion Havalimanı'nda uçuşlar kısa süreliğine askıya alındıktan sonra tekrar başladı.

        Husiler, İsrail'in Gazze'de ateşkesi bozarak yoğun saldırılarına tekrar başlamasının ardından İsrail'e 50'den fazla füze ve insansız hava aracı (İHA) saldırısında bulundu.

        Yemen'den İsrail'e son olarak 28 Haziran Cumartesi sabah saatlerinde füze, 25 Haziran'da ise İHA fırlatılmış, İsrail ordusu iki saldırının da önlendiğini öne sürmüştü.

        *Fotoğraflar: Reuters ve AP (Mark Almond), temsilidir

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