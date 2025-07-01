Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, orman yangınları ile ilgili açıklamada bulundu. Bakan Yumaklı, "Cuma gününden bu yana 342 orman yangını çıktı. Şu anda 6 orman yangını devam ediyor. İzmir Seferihisar ve Menderes yangınlarında dünden çok daha iyi durumdayız" dedi.

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İzmir'in Seferihisar ve Menderes ilçelerinde 29 Haziran'da çıkan orman yangınlarına da havadan ve karadan müdahale 3'üncü gününde devam ediyor.

AA'da yer alan habere göre Menderes ilçesinin Kuyucak ve Seferihisar ilçesinin Doğanbey mahallelerinde 2 gün önce başlayan orman yangınlarının kontrol altına alınması için gece boyunca karadan çalışmalar sürdü.

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Günün ilk ışıklarıyla havadan müdahale çalışmalarına da yeniden başlandı. Yangınlar 4 uçak, 10 helikopter ve kara ekipleriyle söndürülmeye çalışılıyor.

Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) ait helikopterler de söndürme çalışmalarına destek veriyor.

Menderes ilçesinin Kuyucak Mahallesi'nde ve Seferihisar ilçesinin Doğanbey Mahallesi'nde 29 Haziran'da başlayan yangın, şiddetli rüzgar nedeniyle geniş alana yayılmış, bölgedeki birçok yerleşim yeri tedbiren tahliye edilmişti.

Yangın başlayan illerde son durum ne? Haberi Görüntüle MANİSA'DA SON DURUM Manisa'nın Akhisar, Ahmetli ve Kula ilçelerinde süren orman yangınlarına da günün aydınlanmasıyla birlikte 28 hava aracıyla yeniden müdahale edilmeye başlandı. Akhisar ilçesinde 28 Haziran'da başlayan orman yangınının 4. gününde ekiplerin alevleri kontrol altına alma mücadelesi sürüyor. Sabaha kadar gece görüşlü 2 helikopterin müdahale ettiği Akhisar yangınında, sabah saatlerinde 2 uçak ve 7 helikopter de çalışmalara katıldı. Ahmetli ilçesinde de dün çıkan ve rüzgarın etkisiyle yerleşim yerlerine kadar ulaşan yangına müdahale devam ediyor. Sabah saatlerinde 5 uçak ve 7 helikopter alevlerle mücadele çalışmalarına destek vermeye başladı. Kula ilçesinde ise dün akşam saatlerinde çıkan yangına kara ekiplerine 7 helikopter destek olmaya başladı. Ekiplerin 3 ilçedeki yargını söndürme çalışmaları havadan ve karadan sürüyor. HATAY'DA MÜDAHALE SÜRÜYOR Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde dün başlayan orman yangınına ekiplerin müdahalesi de devam ediyor. Karaali Mahallesi'ndeki ormanlık alanda başlayan ve rüzgarın etkisiyle Oğlakören ile Üçgedik mahallelerine de sıçrayan yangına ekiplerin karadan müdahalesi gece boyunca devam etti.

Sabahın ilk ışıklarıyla yangın söndürme helikopteri de çalışmalara destek vermeye başladı. Dün Karaali Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle başlayan yangın, kuvvetli rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyümüş, 3 mahalle tedbir amaçlı tahliye edilmişti. İTFAİYE ARACI ALEVLERİN ARASINDA KALDI DHA'da yer alan habere göre de kentte dün çıkıp, 3 mahallede etkili olan orman yangınında itfaiye aracı, alevlerin arasında kaldı. Mesai arkadaşlarından telsizle yardım isteyen itfaiye personeli, araçtaki başka bir personel tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Dualar ederek alevlerin arasından geçen ekip bir süre sonra güvenli alana ulaştı. Orman Bölge Müdürlüğü personeli ile yoğun mesai sürdüren itfaiye ekipleri, alevlere müdahale ediyor.