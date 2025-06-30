İzmir, Manisa, Antalya ve yangın başlayan illerde son durum ne? Son dakika yangın haberleri

İzmir, Manisa, Antalya ve yangın başlayan illerde son durum ne? Son dakika yangın haberleri

Yangınla mücadele eden illerimizde müdahaleler karadan ve havadan sürüyor. Peki hangi ilde son durum ne?

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BAKAN YUMAKLI'DAN YENİ AÇIKLAMA

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, orman yangınlarıyla mücadelede son dakika bilgilerini basın açıklamasıyla duyurdu. Yumaklı, açıklamasında şöyle konuştu: İzmir Seferihisar, Menderes'te rüzgarın hızı gece boyu 65 kilometreye ulaştı. Günün ağarmasıyla birlikte hava araçları çalışmaya başladı.

Zirvelerde rüzgarın şiddeti fazlalaşıyor. Müdahalelerde 3 noktaya yoğunlaşılmış durumda.

4 köy ve 2 mahalle tedbir amacıyla boşaltıldı. Şu ana kadar 21 vatandaşımız yangından etkilenmesi sebebiyle ayakta tedaviyle evlerine dönmüş durumda. Bu eko sistemde sadece biz yaşamıyoruz. Burada birçok canlı var. Maalesef, 12 kilometrelik bir alandan bahsediyoruz, burada etkilenen canlılar da var.

Yangının çıkış sebebiyle ilgili kolluk kuvvetlerinin araştırmaları devam ediyor.

BAKAN YUMAKLI KRİTİK UYARIYI TEKRARLADI Bilerek yada bilmeyerek orman yangınına sebep olmanın suç olduğunu, çok ağır cezasının olduğunu dün söylemiştim yine tekrar ediyorum. Lütfen ormanda ateş yakmayın, sigara izmariti atmayın. İklim değişikliğinin etkisi her zamankinden çok daha fazla. Anız yakmayın. Özellikle orman ya da orman dışı alan hiç fark etmez, bahçedeki çöplerinizi yakmayın.

İzmir'in Seferihisar ve Menderes ilçelerinde çıkan orman yangınlarına havadan ve karadan müdahale devam ediyor.

İzmir Menderes (İHA)

Menderes ilçesinin Kuyucak Mahallesinde ve Seferihisar ilçesinin Doğanbey Mahallesinde dün başlayan orman yangınlarının kontrol altına alınması için gece boyunca karadan çalışmalar sürdü.

Orman yangınlarına, günün ilk ışıklarıyla havadan müdahale çalışmalarına yeniden başlandı. İzmir Seferihisar'daki orman yangınında 345 hanenin bulunduğu sitedeki bazı evler zarar gördü (AA) Menderes ile Seferihisar'da etkili olan yangınlar 4 uçak, 14 helikopter ve kara ekipleriyle söndürülmeye çalışılıyor. REKLAM Kuyucak Mahallesinde dün başlayan orman yangınına, şiddetli rüzgar nedeniyle helikopterler müdahale edememiş, bölgedeki birçok yerleşim yerinde tahliye işlemi başlatılmıştı. (AA) ANTALYA GAZİPAŞA'DA SABAH SAATLERİNDE YANGIN BAŞLADI Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahaleye başlandı. Gazipaşa'ya bağlı Beyobası Mahallesi ve Cumhuriyet Mahallesindeki Karadağ mevkiinde bulunan ormanlıkta, saat 06.00 sıralarında yangın çıktı. Antalya Gazipaşa (İHA) Dumanı görenlerin haber vermesiyle bölgeye yangın söndürme ekipleri sevk edildi. Yangına Gazipaşa Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri ve Antalya Büyükşehir Belediyesi Gazipaşa İtfaiye Birimi ekipleri karadan müdahale ederken, helikopter de söndürme çalışmasına yardımcı oluyor. YANGIN KONTROL ALTINDA Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde çıkan orman yangını 2,5 saatlik çalışma sonunda kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor. (DHA)

MANİSA AKHİSAR'DAKİ YANGIN 3. GÜNÜNDE Manisa'nın Akhisar ilçesine bağlı Karaköy Mahallesi'nde çıkan orman yangınına, 3'üncü gününde havadan ve karadan müdahale sürüyor. Akhisar ilçesine bağlı Karaköy Mahallesi'nde 28 Haziran'da saat 11.30 sıralarında orman yangını çıktı. İhbarla bölgeye, İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 4 uçak, 11 helikopter, 43 arazöz, 16 itfaiye aracı, 42 su tankeri, 31 iş makinesi ve 879 personel sevk edildi. Manisa Akhisar'daki yangından yeni görüntü (DHA) Alevlere gün boyu havadan ve karadan müdahale edildi. Alevlerin sıçrama riski nedeniyle ilk olarak Karaköy, Yenice, Musaca, Dingiller, Çamönü, Hasköy, Durasıl, Kabaağaçkıran, Hüseyincik, Küçükhasköy mahalleleri ile Doğankaya Mahallesi'ne bağlı Hancılar mezrası tahliye edildi. 1 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI Havanın kararmasıyla birlikte hava unsurları çalışmalarına ara verdi. Havanın aydınlanmasıyla hava unsuru tekrar söndürme çalışmalarına başladı. Bölgede etkili olan kuvvetli rüzgar, ekiplere zor anlar yaşattı. Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle alevler söndürülme aşamasına kadar gelirken; yangının çıkış noktasında inceleme yapan jandarma, şüpheli olarak Doğan Barca'yı (50) gözaltına aldı. Bölgede arıcılık yapan Barca (50), işlemleri sonrası tutuklandı.

Manisa Akhisar'daki yangına havadan müdahale sürüyor (DHA) KUVVETLİ RÜZGAR İLE YENİDEN ALEV ALDI Sönme noktasına gelen yangın, kuvvetli rüzgarın da etkisiyle Kabaağaçkıran Mahallesi yakınlarında, dün öğle saatlerinde yeniden alev aldı. Bunun üzerine söndürme çalışmalarına tekrar hız verildi. Gece hava unsurları çalışmalara ara verirken, müdahaleye sadece karadan devam edildi. Yangında 3'üncü güne girilirken, günün ilk ışıklarıyla birlikte hava unsurları tekrar söndürme çalışmalarına katıldı. Yangına, bugün itibarıyla 3 uçak, 5 helikopter, 23 arazöz, 36 su tankeri, 19 itfaiye, 26 iş makinesi, 630 personel ile havadan ve karadan müdahale ediliyor. (DHA) İzmir'de yangın! Haberi Görüntüle