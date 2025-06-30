Hatay'da orman yangını evlere sıçradı! Alevleri görünce çığlık atmaya başladılar
Hatay'da kent merkezine yakın ormanlık alanda çıkan yangın evlere zarar vermeye başladı. Yaşanan panik anları kameraya böyle yansıdı...
Giriş: 30.06.2025 - 12:43 Güncelleme: 30.06.2025 - 12:44
Antakya ilçesi Karaali Mahallesi’nde ormanlık alanda çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Yerleşim yerlerine yakın noktada yaşanan yangının fark edilmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekipler, yangına havadan ve karadan müdahaleye başladı. Bölgede yaşanan kuvvetli fırtınanın etkisiyle alevler evlere sıçradı.
Bölgede evlerine alevler sıçrayan vatandaşların zor anları kameraya yansıdı.
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