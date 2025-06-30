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        Haberler Gündem 3. Sayfa Hatay'da orman yangını evlere sıçradı! Alevleri görünce çığlık atmaya başladılar! Yangın paniği kamerada | Son dakika haberleri

        Hatay'da orman yangını evlere sıçradı! Alevleri görünce çığlık atmaya başladılar

        Hatay'da kent merkezine yakın ormanlık alanda çıkan yangın evlere zarar vermeye başladı. Yaşanan panik anları kameraya böyle yansıdı...

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 30.06.2025 - 12:43 Güncelleme: 30.06.2025 - 12:44
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        Hatay'daki yangında çığlık sesleri! O anlar kamerada!
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        Antakya ilçesi Karaali Mahallesi’nde ormanlık alanda çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Yerleşim yerlerine yakın noktada yaşanan yangının fark edilmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Ekipler, yangına havadan ve karadan müdahaleye başladı. Bölgede yaşanan kuvvetli fırtınanın etkisiyle alevler evlere sıçradı.

        Yangın başlayan illerde son durum ne?
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        Bölgede evlerine alevler sıçrayan vatandaşların zor anları kameraya yansıdı.

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