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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Beşiktaş'ın yeni transferi Tammy Abraham İstanbul'da! - Beşiktaş Haberleri

        Beşiktaş'ın yeni transferi Tammy Abraham İstanbul'da!

        Beşiktaş'ın yeni transferi Tammy Abraham, siyah-beyazlılar için sağlık kontrolünden geçmek ve son detayları görüşmek için İstanbul'a geldi. İstanbul Havalimanı'nda ilk açıklamalarını yapan 27 yaşındaki İngiliz golcü, Beşiktaş'ın güçlü bir tarihe sahip olduğunu ve kazanmak için geldiğini dile getirdi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.07.2025 - 18:25 Güncelleme: 01.07.2025 - 20:04
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        Beşiktaş'ın yeni golcüsü Abraham İstanbul'da!
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        Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, hücum hattında Ciro Immobile ile yollarını ayırmaya hazırlanıyor...

        BEŞİKTAŞ İÇİN İSTANBUL'DA!

        İtalyan golcünün yerini hemen doldurmak isteyen siyah-beyazlılar, bonservisi Roma'da bulunan Tammy Abraham ile anlaşma sağladı ve İngiliz yıldızı İstanbul'a getirdi.

        1+3 YILLIK İMZA

        Beşiktaş'ın 2 milyon Euro kiralama bedeli ve 13 milyon Euro zorunlu satın alma opsiyonuyla bu transferi bitirdiği ve 1+3 yıllık sözleşme imzalanacağı öğrenildi.

        "BURADA OLDUĞUM İÇİN ÇOK MUTLUYUM"

        Çok uzun bir yolculuk oldu. Burada olduğum için çok mutluyum ve heyecanlıyım. Türkiye'ye gelmiştim ama İstanbul'a gelmemiştim, İstanbul çok güzel. Türkiye harika bir ülke. Üzerimde bu meşhur ve çok güzel forma var. Bu formayı TV'de sürekli görüyordum. Giymek nasip oldu. Çok gururluyum.

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        "BEŞİKTAŞ, BÜYÜK BİR TARİHE SAHİP"

        Ben kazanmak isteyen bir oyuncuyum. Beşiktaş gibi büyük tarihe sahip kulübe geldiğim için çok mutluyum. Beşiktaş, Türkiye'nin ilk spor kulübü. Tutkulu bir taraftara, çok seven, kazanmak isteyen bir taraftara sahip. Yüzde yüzümü vereceğim. Umarım burada başarılar, kupalar kazanacağım.

        "TARAFTARLARIMIZIN ÖNÜNDE GOLLER ATACAĞIM"

        Formamız çok güzel, mükemmel. Çok beğendim. Taraftarlarımızın önünde bu güzel formayla goller atacağım.

        MURAT KILIÇ: CAMİAMIZA HAYIRLI UĞURLU OLSUN

        Abraham ile beraber taraftarları selamladıktan sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Beşiktaş Kulübü Asbaşkanı Murat Kılıç, Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'nın bu transfer için yoğun çaba harcadığını dile getirerek, "Başkanımız bu transfer için çok çaba harcadı. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Atacağı gollerle şampiyonluk yürüyüşümüze büyük katkısı olacak. En iyi ve coşkulu taraftar bizim taraftarımız. Tammy Abraham, en iyi yıllarını bizim kulübümüzde geçirecektir. Camiamıza hayırlı uğurlu olsun" şeklinde konuştu.

        27 yaşındaki İngiliz golcü, geçen sezon Roma'dan Milan'a kiralanmıştı. Abraham, Milan'da 44 maçta sahaya çıktı ve 10 gol, 7 asistlik performans ortaya koydu.

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