Beşiktaş'ın yeni transferi Tammy Abraham İstanbul'da!

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, hücum hattında Ciro Immobile ile yollarını ayırmaya hazırlanıyor...

Beşiktaş'ın 2 milyon Euro kiralama bedeli ve 13 milyon Euro zorunlu satın alma opsiyonuyla bu transferi bitirdiği ve 1+3 yıllık sözleşme imzalanacağı öğrenildi.

İtalyan golcünün yerini hemen doldurmak isteyen siyah-beyazlılar, bonservisi Roma'da bulunan Tammy Abraham ile anlaşma sağladı ve İngiliz yıldızı İstanbul'a getirdi.

Çok uzun bir yolculuk oldu. Burada olduğum için çok mutluyum ve heyecanlıyım. Türkiye'ye gelmiştim ama İstanbul'a gelmemiştim, İstanbul çok güzel. Türkiye harika bir ülke. Üzerimde bu meşhur ve çok güzel forma var. Bu formayı TV'de sürekli görüyordum. Giymek nasip oldu. Çok gururluyum.

"BEŞİKTAŞ, BÜYÜK BİR TARİHE SAHİP"

Ben kazanmak isteyen bir oyuncuyum. Beşiktaş gibi büyük tarihe sahip kulübe geldiğim için çok mutluyum. Beşiktaş, Türkiye'nin ilk spor kulübü. Tutkulu bir taraftara, çok seven, kazanmak isteyen bir taraftara sahip. Yüzde yüzümü vereceğim. Umarım burada başarılar, kupalar kazanacağım.

"TARAFTARLARIMIZIN ÖNÜNDE GOLLER ATACAĞIM"

Formamız çok güzel, mükemmel. Çok beğendim. Taraftarlarımızın önünde bu güzel formayla goller atacağım.