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        Haberler Dünya Merz: Nükleer şemsiyeyi görüşmeye açığım | Dış Haberler

        Merz: Nükleer şemsiyeyi görüşmeye açığım

        Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Fransa tarafından gündeme getirilen Avrupa'da nükleer şemsiye kurulması konusuna dair açıklamada bulundu. Merz "Ben bu konu üzerinde konuşmaya açığım." şeklinde konuştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.07.2025 - 18:50 Güncelleme: 01.07.2025 - 18:58
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        Almanya'dan 'nükleer şemsiye' açıklaması
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        Almanya Başbakanı Friedrich Merz, başkent Berlin’de Lüksemburg Başbakanı Luc Frieden ile yaptığı görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

        Bir gazetecinin, Hristiyan Birlik (CDU/CSU) partilerinin Federal Meclis Grubu Başkanı Jens Spahn’ın Avrupa nükleer şemsiyesine ilişkin yapılan tartışmalarda Almanya'nın öncü rol oynaması gerektiği yönündeki sözlerini hatırlatması üzerine Başbakan Merz, nükleer şemsiye konusunda gelecek yıllar içinde ABD ile nükleer paylaşımı sürdürmek için her şeyin yapılması gerektiğini belirtti.

        Merz, "Bu, orta ve uzun vadede topraklarımız için uygun nükleer korumayı nasıl organize edebileceğimizi Avrupa tarafında da konuşamayacağımız anlamına gelmez." dedi.

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        Şimdiye kadar sadece Fransa'nın bu konudaki görüşme teklifini kabul ettiğini aktaran Merz, "Bu konuyu konuşmayı kararlaştırmış olmamızın dışında şimdiye kadar buna ilişkin başka girişimler bulunmuyor. Ancak ben bu konu üzerinde konuşmaya açığım." ifadesini kullandı.

        Başbakan Merz, ancak konunun "uzun vadede ortaya çıkacak bir görev" olduğunu, bu konuda yanıtlanması gereken çok sayıda sorunun bulunduğunu kaydetti.

        Düzensiz göçle mücadele

        Lüksemburglu mevkidaşıyla düzensiz göç konusunu da ele aldıklarını anlatan Merz, bu meseleyle mücadele etmek için sınırlarda kontroller yaptıklarını belirtti.

        Schengen Bölgesi'nde serbest dolaşımı kısıtlamak istemediklerini vurgulayan Merz, Avrupa Birliği’nin (AB) dış sınırlarının yeterince korunmadığından dolayı şu anda sınır kontrolleri yapmak zorunda kaldıklarını anlattı.

        Merz, bu tedbirlerin geçici olduğunu ve sınır kontrollerinin vatandaşlar için getirdiği kısıtlamaları asgari düzeye indirmek istediklerini kaydetti.

        Polonya Başbakanı Donald Tusk ile bu konuda görüşmeler yaptığını aktaran Merz, Polonya hükümetinin endişelerini bildiklerini ifade etti.

        Merz, Polonya hükümetiyle sınırlarda ortak kontroller yapılması konusunda da görüşmeler yaptıklarını belirterek, "Burada birlikte çözmek istediğimiz ortak sorunumuz var." diye konuştu.

        *Fotoğraf: AA, temsilidir

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