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        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu. Konuşmasında provokatif karikatüre tepki gösteren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Peygamberimizi her şeyden herkesten çok sevmeyi inancımızın bir gereği olarak görüyoruz. Mizah kisvesiyle yapılan açık bir kışkırtmadır, provokasyondur. Bu milletin değerlerinden yoksun ahlaksızların, Peygamberimize yaptıkları hürmetsizlik asla kabul edilemez. Yargımız hemen harekete geçmiştir. Hukuk önünde hesap verecekler, takipçisiyiz." dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.07.2025 - 15:38 Güncelleme: 01.07.2025 - 16:27
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        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
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        Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle: "AK Parti olarak istişare geleneğimizi istikrarlı şekilde sürdürüyoruz. Özel gündemli toplantılarla tehditlere çözüm yolları geliştiriyoruz. Her meseleyi açık yüreklilikle konuşuyor ve bu doğrultuda kararlar alıyoruz. İstişare geleneğimizi sürdürüyoruz. 11 Temmuz'da Kızılcahamam kampını yapacağız. AK Parti'nin yeni dönem yol haritasını hazırlayacağız.

        "MAKAM, UNVAN İÇİN ADAY OLMADIK"

        Biz kavga edenlerden değil, kardeşlik hukukunu yüceltenlerdeniz. Bizi çıkarlarımız bir araya getirmedi. Makam, unvan için aday olmadık. Halka hizmet için buradayız. 86 milyonun birliğini, dirliğini, kardeşliğini güçlendirmek için mücadele ediyoruz.

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        "HER ZAMAN KİMSESİZLERİN YOLDAŞI OLDUK"

        Ortak gaye için mücadele ediyoruz. Bu kadroya durmak, rehavete kapılmak yakışmaz. Milletimizle aramıza mesafe koymak duvar örmek yakışmaz. Biz elitlerin, seçkinlerin değil, her zaman kimsesizlerin, ihtiyaç sahiplerinin yoldaşı olduk.

        "TÜRKİYE YÜZYILI BULUŞMALARI YAPACAĞIZ"

        Bu yaz mevsimi bizim için mevsimlerden bir mevsim olmayacak. Çok çalışacağız. Kapı kapı dolaşacağız. Geçen sene yaptığımız Türkiye Buluşmaları'nı Türkiye Yüzyılı Buluşmaları olarak inşallah devam ettiriyoruz. 81 ilde halkın çeşitli kesimleriyle buluşacağız.

        Yaz aylarını fırsata çevireceğiz. Yaz boyunca partimizin olmazsa olmazı danışma meclislerimizi de ara vermeden gerçekleştireceğiz. Yaz döneminde kadın ve gençlik kollarımız sahaya inecek ve önemli çalışmalara imza atacaklar.

        "TAM KADRO SAHADA OLACAĞIZ"

        Yaz dönemini muhalefetle aramızdaki farkı açmak için fırsat olarak kullanacağız. Tam kadro sahada olacağız. Biz millet için varız. Millet ne istiyorsa onu hayata geçireceğiz.

        Birçok alanda Türkiye'ye çağ atlattık. Muhalefet hizmet yarışında bizim elimize su bile dökemez. AK Parti ve Cumhur İttifakı belediyelerinde icraat var, 7/24 çalışma var. Bizim belediyelerimizde şikayet etmek değil çözüm üretmek var. Rantın değil hizmetin izini süren yüce bir ahlak var. Söz namustur deyip canla başla çalışan heyecanlı gayretli liyakatli kadrolar var. Gerçek belediyecilik denilince son 30 yıldır akla ilk gelen bu hareket olmuştur. Belediyeciliğin kitabını yazmaya devam edeceğiz.

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        "KURULTAY TARTIŞMALARI CHP'NİN İÇ SORUNU"

        Muhalefetin halini sizler de takip ediyorsunuz. Parti için kavgadan didişmeden başlarını dahi kaldıramıyorlar. CHP'de süregiden iç savaş tabii ki CHP'nin iç meselesidir. Kurultay tartışmaları da yine CHP'nin iç sorunudur. Şikayet eden de mağdur olduk diyen de onlar. Bu kavganın hiçbir yerinde biz yokuz. Aynı durum diğer soruşturma ve kovuşturmalar için de geçerlidir. Biz bugüne kadar bu kavganın bu meydan muhaberesinin tarafı olmadık olmayacağız.

        "CHP'NİN PUSULASI BOZULMUŞ"

        Hepimiz tüm siyasi partiler anayasa ve yasalarla mukayyetiz. Mahkemeler üzerinde baskı kurmak kimsenin haddi de değildir. Ne yaparsak yapalım hukuka riayet etmek mecburiyetindeyiz. CHP'nin pusulası bozulmuş, siyasi kıblesi şaşmıştır.

        "KİMSE KUTSALLARIMIZA HAKARET EDEMEZ"

        Peygamberimizi her şeyden herkesten çok sevmeyi inancımızın bir gereği olarak görüyoruz. Mizah kisvesiyle yapılan açık bir kışkırtmadır, provokasyondur. Bu milletin değerlerinden yoksun ahlaksızların, Peygamberimize yaptıkları hürmetsizlik asla kabul edilemez. Yargımız hemen harekete geçmiştir. Hukuk önünde hesap verecekler, takipçisiyiz.

        Kimse kutsallarımıza hakaret edemez. Öfkenin aklı perdelemesine hiçbir genç kardeşim izin vermemelidir. Peygamberimizin aziz hatırasına sahip çıkmak bizim asli görevimizdir. "

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